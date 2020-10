Le confinement généralisé en métropole, option privilégiée par le gouvernement

Le gouvernement va-t-il annoncer un reconfinement total ? Selon les informations d’Europe 1, c’est en tout cas l’option qui est actuellement privilégiée, à la veille d’un second Conseil de défense dédié à la crise sanitaire.

Si le reconfinement était pendant un temps la ligne rouge d’Emmanuel Macron, les récentes données sur l’épidémie dans Hexagone, plus de 52.000 nouveaux cas dimanche et plus de 2.700 cas graves en réanimation, semblent avoir rebattu les cartes. Selon les informations d’Europe 1, parmi les trois options qui étaient sur la table, c’est vers un reconfinement généralisé dans tout le pays – et pas uniquement dans les 54 départements en état d’alerte maximale -, que les discussions s’orientent à l’issue du premier des deux Conseils de défense dédiés à la crise du coronavirus, ce mardi. D’après plusieurs sources concordantes, le reconfinement serait même établi pour une durée de quatre semaines, renouvelables.

Une décision qui devrait être annoncée mercredi soir par le président de la République, lors de son allocution télévisée prévue à 20 heures, et prendre effet à compter de vendredi soir minuit. Néanmoins, il devrait y avoir plus d’aménagements qu’au printemps dernier : les écoles devraient rester ouvertes quand le télétravail serait rendu quasi-obligatoire. Mardi soir, Bercy bataillait encore pour élargir la liste des dérogations qui avait été établie pour le premier confinement.

« Si on peut sauver Noël, estimons-nous heureux »

« Si le président a vidé son agenda, que les partis politiques et les syndicats sont reçus, ce n’est pas pour annoncer des modulations comme des changements d’horaires », prévient un conseiller de l’exécutif au micro d’Europe 1. « Si on peut sauver Noël, estimons-nous heureux », résume une autre source.

Après un premier Conseil de défense de 2h30 ce matin, les responsables des partis politiques et les partenaires sociaux ont été reçus pour être consultés cet après-midi à Matignon. Mercredi, un nouveau Conseil de défense sanitaire entérinera les nouvelles mesures et les dix ministres les plus concernés par la crise sanitaire seront réunis à 20h à Matignon pour déployer les mesures dans tous les champs de la société.