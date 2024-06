Le conservatoire en concert autour de l’île ce samedi

Pour la première fois, le conservatoire de Polynésie organise une tournée musicale autour de l’île. Le ‘upa ‘upa tere faati 2024 réunira une soixantaine d’artistes, des élèves, des professeurs, mais aussi les orchestres de la Petite Harmonie et Petites Cordes à l’occasion d’une balade en bus. Ils effectueront cinq stops : à Punaauia, Papara, Taravao, Mahina et Papeete. Le public pourra apprécier des musiques de films célèbres comme Star Wars et Pirates des Caraïbes.

Points d’arrêt et horaires

Punaauia pk 18 à 9h00

Papara, SOS Village d’Enfants à 10h30

Taravao, Carrefour à 12h50

Mahina, Pointe Vénus à 14h30

Papeete, Jardins de Paofai à 15h45