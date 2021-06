Le conservatoire fête la musique et la fin d’année

Le conservatoire artistique de Polynésie française organisait ce mercredi un après-midi de concerts et de spectacle de danse sur la pepae Maco Tevane et dans son grand auditorium. Musique traditionnelle, classique, jazz, ‘ori tahiti, chorale ou arts plastiques… L’occasion de se « dire au revoir » après une année pleine de défis. Et démontrer toute la diversité de l’offre du CAPF alors que les inscriptions sont ouvertes pour l’année prochaine.

Le conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) a organisé sa fête de la musique « pour dire au revoir à ses élèves, aux parents et aux spectateurs ». « Et aussi parce qu’on a réalisé une belle année« , s’enthousiasme Frédéric Cibard, responsable de la communication de l’établissement. Après son gala, qui a eu lieu à To’ata samedi dernier, c’est sur cette note musicale que se termine l’année scolaire. Ce sont les arts traditionnels qui ont ouvert les festivités, suivis par plusieurs concerts des ensembles musicaux, cuivres, flûte, guitare classique, clarinette… et un concert de musique actuelle. La chorale des jeunes talents du conservatoire a reçu un accueil particulièrement chaleureux. Bruno Demougeot, « coach vocal » de l’ensemble, en retrace le parcours : « Fabien Dinard, notre directeur, m’a proposé de monter une chorale donc j’ai rassemblé les jeunes qu’on avait ici. On a fait l’émission les voix d’Outre-Mer qui est passée il y a deux jours, on a participé au clip Tahiti ti’a mai, que tout le monde a vu sur les réseaux, et il n’y a pas longtemps, nous avons participé au gala. »

Cette année n’a pas été de tout repos pour le CAPF qui a dû composer avec les restrictions Covid. D’où la saveur particulière de cette fête de la musique. « Malgré la situation sanitaire nous avons pu faire beaucoup de choses cette année, rappelle toutefois Bruno Demougeot. En décembre on a fait un concert de Noël, plusieurs concerts entre temps et la on fait la fête de la musique. Les jeunes sont là et puisque maintenant tout va se rouvrir, on va faire plus de concerts sur paepae qui aujourd’hui reprend vie. »

À côté du paepae Maco Tevane, les élèves du cours d’art visuel et leurs professeurs étaient de la fête et ont réalisé une fresque pour l’occasion. L’occasion pour les murs du conservatoire de faire peau neuve.

Ce concert clôture l’année du conservatoire. « Les inscriptions pour l’année prochaine ont commencé à partir du mois de juin et continueront jusqu’en juillet, rappelle Frédéric Cibard. Les parents ont rendez-vous les 18, 19 et 20 août pour confirmer ces inscriptions. C’est simple, il faut aller sur le site conservatoire.pf, retirer un formulaire et nous l’envoyer rempli au secrétariat, ou alors nous appeler au 40 50 141 14 pour être guidé. Nous serons disponibles pendant le mois de juillet pour répondre aux questions. »