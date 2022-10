Le conservatoire reprend ses stages internationaux

Le conservatoire artistique de la Polynésie française organise à Tipaerui, du lundi 21 au vendredi 25 novembre, son 22e « Stage International de Pratique des Arts Traditionnels ».

Cette semaine d’apprentissage ouvert aux pratiquants étrangers a pour but de permettre aux stagiaires de travailler les bases, pas et postures de la danse traditionnelle tahitienne, tout en recevant une initiation dans deux disciplines complémentaires : les percussions (pehe) et l’art des pupu himene. Les stagiaires se verront proposer à minima dix heures de danse, cinq heures de percussions et quatre heures de pratique des himene.

A l’issue de la semaine, ils présenteront devant un jury professionnel les chorégraphies préparées avec leurs enseignants et correspondant à leur niveau d’inscription. Pour l’heure une vingtaine de participants sont inscrits, venus de divers pays, Mexique, Nouvelle-Calédonie, Fiji, Australie, Espagne et aussi de la métropole.

Coût d’une semaine de stage : 40.000 XPF

Inscriptions :40 50 14 14 ou [email protected]