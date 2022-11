Le contrat de ville prorogé jusqu’à fin 2023

Les pouvoirs publics ont signé cet après-midi un nouvel avenant au contrat de ville, qui permet des actions concertées dans plusieurs communes, en faveur des quartiers défavorisés. Un prélude à un nouveau contrat « beaucoup plus ambitieux. »

Un an, c’est le délai supplémentaire que se donnent les pouvoirs publics pour évaluer le contrat de ville qui court depuis 2020. Pour disposer de ce temps et poursuivre la collaboration État, Pays, communes, les parties ont signés ce mercredi un avenant qui fait courir le contrat sur l’année 2023. Selon Jean-Christophe Bouissou, le travail en faveur des personnes ciblées par le contrat de ville est tel qu’il faut prendre le temps d’analyser les retombées des actions menées ces dernières années. L’objectif étant « d’aboutir sur la signature un nouveau contrat, beaucoup plus ambitieux ». La politique de la ville créée au niveau national pour lutter contre les inégalités et les écarts entre les territoires a été instaurée localement en 1994 par le Haut-commissariat. Depuis 2004, les acteurs locaux, sous l’impulsion des communes, ont décidé de créer une structure pour la gestion du Contrat de ville. C’est de là qu’est né le Syndicat mixte en charge du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete. À ce jour, il regroupe 9 communes, mais selon Guy Fitzer, administrateur des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, en charge du contrat de ville, de nombreuses autres tapent à la porte pour pouvoir entrer dans cette politique publique. « Elles veulent pouvoir adhérer à ce syndicat mixte, et bénéficier de crédits complémentaires et au-delà du logement social et de la lutte contre l’insalubrité, innover dans la réussite éducative des enfants », précise l’administrateur.

Le périmètre d’intervention sera certainement revu et de nouvelles communes devraient faire partie de ce groupement urbain. Pour l’État, la politique de l’agglomération de Papeete est particulièrement efficace. Chaque année, plus de 250 actions sont menées par les mairies et les associations en faveur des quartiers prioritaires. Le contrat de ville travaille aussi sur des actions plus globales comme le programme de rénovation urbaine qui essaie de requalifier des espaces entier de quartiers construits aléatoirement.