Le contre-amiral Geoffroy d’Andigné, nouveau « comsup’ », a pris ses fonctions

La biographie de Geoffroy d’Andigné Geoffroy d’Andigné a rejoint l’Ecole Navale en 1988. Après la campagne d’application Jeanne d’Arc à Brest, il sert sur l’aviso Commandant Bory avec lequel il est engagé en 1991 au sein de l’opération Artimon en mer Rouge, avant de mener des opérations en Méditerranée à bord du SNA Améthyste. De retour au sein des forces de surface, il participe à bord de la frégate Tourville aux missions Medor puis Myrrhe 2000 en océan Indien, avant de prendre en 2003 le commandement de l’aviso Lieutenant de vaisseau Lavalle. Le bâtiment est engagé en 2003 dans la mission Corymbe dans le golfe de Guinée. Après son commandement en 2004, il est affecté à l’état-major des opérations de la marine puis chef de la cellule Marine de l’opération Beryx au CPCO suite au tsunami à Sumatra. À l’issue de sa scolarité à l’École de Guerre, il prend la tête en 2006 de la section « études » du bureau « équipages de la flotte et marins des ports » de la direction du personnel militaire de la Marine jusqu’en 2008. Directeur de l’enseignement sur le porte-hélicoptères « Jeanne d’Arc » de 2008 à 2010, il forme deux promotions de l’école Navale et participe à la mission Atalanta. En 2010, il rejoint le préfet maritime de Brest comme directeur de cabinet. Il sera notamment en poste lors de l’échouement du TK Bremen à Erdeven. Commandant de la frégate anti-sous-marine La Motte-Picquet de 2012 à 2014, il conduit trois missions opérationnelles en soutien de la dissuasion. Après une année en tant qu’auditeur au collège de défense de l’OTAN à Rome, il rejoint en 2015 l’état-major des armées où il occupera successivement les fonctions d’assistant du sous-chef « performance », de chef du bureau « pilotage stratégique » et d’adjoint au chef de la division « organisation et modèle RH des armées ». Il travaille notamment sur la loi de programmation militaire et sur la modernisation du ministère des armées. En 2021, il rejoint l’état-major de la marine comme adjoint « finances et soutiens » comme officier de préparation des forces. Depuis le 1er août 2022, le contre-amiral d’Andigné est commandant de la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie française, commandant des zones maritimes océan Pacifique et Polynésie française, commandant du centre d’expérimentations du Pacifique et commandant de la base de défense de Polynésie française. Geoffroy d’Andigné est officier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite. Il est marié et père de cinq enfants.