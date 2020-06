Le contrôle continu fait bondir la réussite au Bac

Le Bac 2020, un cru particulier puisque les notes sont attribuées sur la base du contrôle continu et non sur des épreuves, montre un taux de réussite de 87,5%, soit 15,5 points de plus qu’en 2019.

Les premiers résultats du Bac font un bond en avant par rapport à l’année dernière : de 70,2% d’admis en 2019, on passe à 85,7% en 2020.

Le taux de réussite du « premier groupe » en baccalauréat général est de 88,2%, contre 70,8% l’an dernier. En baccalauréat technologique, le taux de réussite est de 82,2% contre 69,3% l’an dernier.

Au total, sur 2 235 candidats, 1 840 sont d’ores et déjà admis. 194 élèves obtiennent la mention très bien, qui représente une moyenne supérieure à 16/20.

275 élèves sont convoqués pour les épreuves orales du 2nd groupe, qui se tiennent mardi 30 juin et mercredi 1er juillet. 35 candidats des îles des archipels éloignés sont concernés par le second groupe. Pour leur permettre de passer sereinement leurs épreuves, le Pays organise leur rapatriement et leur prise en charge dans les internats.

Enfin, 89 candidats pour lesquels une ou plusieurs épreuves n’ont pas pu être évaluées en contrôle continu notamment en management et gestion, seront convoqués à la session de remplacement en septembre.

Les résultats du Baccalauréat général :

Les résultats du Baccalauréat technologique :