Le corps et la communication dans tous leurs états à l’Isepp

Des étudiants de 3e année de l’Isepp ont décidé d’utiliser leurs compétences en information et en communication pour sensibiliser et inviter à la réflexion sur le corps. Un travail multimédia intitulé Le Corps dans tous ses états, Santé, bien-être, mais aussi handicap, drogue, trans-identité ou prostitution… Des thématiques qu’ils estiment trop souvent laissées de côté au fenua, et sur lesquelles ils veulent aider à « faire évoluer les mentalités » grâce à différents moyens : reportage, court-métrage, exposition et publications sur les réseaux sociaux.

C’est un des projets de fin des années des étudiants en troisième année « info-com » à l’Isepp. L’idée de ce travail est d’utiliser le plus largement possible les compétences qu’ils ont acquises en information et en communication. Des compétences que le groupe d’étudiants a décidé d’utiliser pour faire de la sensibilisation et inviter à la réflexion sur le corps. Qui dit corps dit santé ou bien-être bien sûr, mais pas seulement : tatouage, handicap, rapport à la drogue, acceptation de soi, trans-identité, et même prostitution. Les thématiques abordées sont larges et les étudiants ont, pour les explorer, réalisé des courts-métrages, des micro-trottoirs, un magazine ou encore une exposition photo. De quoi éclaircir un peu des sujets qui, dans la société polynésienne sont « encore un peu flous », explique Jade, une des porte-parole de la promotion, et éventuellement aider à « faire évoluer les mentalités ».

C’est avant tout sur les réseaux sociaux, que les étudiants de l’Isepp veulent toucher leur public. Facebook, Insta, Tik Tok, YouTube… Plusieurs comptes intitulés « Le corps dans tous ses états » ont été créés. Et pour rassembler leurs réalisations, un site internet : lecorpsdanstoussesetats.org

Un évènement éphémère inaugurant le projet autour d’une exposition photo et d’une séance de diffusion est prévu le 25 mars 2022 à l’Isepp à partir de 8 heures.