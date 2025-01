Le courant revient peu à peu à Moorea

L’Epic Te Ito Rau no Moorea Maiao, qui gère l’électricité de l’île sœur a effectué une première tentative de remise en marche du réseau aux environs de 14 heures, soit plus de 20 heures après le début du black-out. Le courant est revenu dans certains quartiers, a dans certains cas de nouveau sauté, et les techniciens expliquent qu’il faudra encore quelques heures pour stabiliser la distribution d’électricité. « Allez ! On y croit ! » écrit l’établissement public local.

D’après la mairie, le problème – « entièrement nouveau » – n’était pas de remettre en marche la centrale de Vaiare dont « les moteurs tournent », mais de la reconnecter au réseau. Une alerte automatique empêchait depuis mardi soir de rétablir ce lien, privant l’île de son principal moyen de production électrique. L’Epic Te Ito Rau no Moorea Maiao était assisté dans sa tentative de réparation par des agents de l’État mais aussi, depuis ce matin, par du personnel de EDT-Engie, qui gérait la centrale et le réseau jusqu’à la fin 2022. Le groupe a notamment dépêché, en urgence et ‘hors de tout cadre contractuel », un agent de la Cellule communication et contrôle électrique, un spécialiste sécurité incendie, expert automaticien et l’ancien chef de la centrale de Moorea. Une question de « solidarité » pour EDT : « C’est précisément la même démarche qui nous avait conduits à intervenir en urgence le 24 décembre 2024 afin de rétablir la fourniture en électricité pour la Vallée de Maharepa » expliquait ce matin la compagnie dans un communiqué.

Chez les usagers, la fin du black-out était attendue de pied ferme. Après les premiers coups de gueule, mardi soir, sur la fréquence des pannes et dysfonctionnement depuis la reprise en main du service de distribution et de production électrique par l’établissement public, l’inquiétude s’était installée depuis ce mercredi matin. Inquiétudes sur le devenir des stocks de produits frais dans les magasins, sur l’impact pour l’activité économique, sur la situation des malades traités à domicile – les pompiers de la commune avaient été déployés pour en déplacer certains à l’hôpital dès mardi soir – sur les perturbations du réseau d’eau potable ou du réseau téléphonique… Plusieurs opérateurs, dont la Polynésienne des eaux et Onati avaient envoyé des équipes et du matériel sur l’île sœur ce mercredi matin pour tenter d’amoindrir les conséquences de la panne.

Dans la matinée, le tavana Evans Haumani, entre deux réunions de crise avait assuré que la mairie n’était pas responsable de cette situation, et expliqué qu’il ne regrettait pas son choix d’une gestion en interne du réseau, aujourd’hui dénoncée par de nombreux habitants. L’Epic Te Ito Rau no Moorea Maiao choisit tout de même de se concentrer sur le positif : « merci pour les messages de soutien » écrit l’établissement sur les réseaux sociaux.