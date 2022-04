Le Cours Bufflier ouvre son premier master

L’École supérieure du Cours Bufflier accueille le public pour une immersion dans ses cours, la semaine du 11 au 15 avril. Et à l’occasion de cette semaine portes ouvertes, l’ESCB présente une nouvelle formation, son premier master mention Management et stratégie d’entreprise en alternance.

La fin de l’année scolaire arrive et c’est aussi la période des inscriptions qui approche. Pour permettre au plus grand nombre de de découvrir son établissement, Patrick Lopez-Diot, directeur du Cours Bufflier, organise une semaine portes ouvertes du 11 au 14 avril. « L’idée c’est qu’ils voient un peu comment on fonctionne, indique le directeur, comment ça se passe avec nos professeurs, quel est notre état d’esprit, la taille de notre école. » Il qualifie plutôt l’événement d’immersion. Concrètement, les visiteurs peuvent assister aux cours comme les élèves réguliers du cours Bufflier : « Si par exemple tu viens en cours de marketing digital le jeudi matin à 8 heures, tu auras de 8 heures à 10 heures cours avec madame Ranitea. Tu ne seras pas interrogé, mais tu pourras te rendre compte du fonctionnement, on essaye de donner confiance à nos élèves », explique Patrick Lopez-Diot.

C’est également une occasion de présenter les perspectives de développement de l’école. Une nouvelle formation sera à la carte à la rentrée prochaine : le master management et stratégie d’entreprise en alternance. De plus, le directeur confie avoir lancé deux partenariats avec des établissements européens grâce à son adhésion à la Fédération européenne des écoles. Le but est de développer des formations à distance adressées aux archipels de Polynésie.

Un premier master en Management et stratégie d’entreprise en alternance

Et c’est aussi l’occasion de présenter une toute première formation bac+5. Il s’agit d’un master Management et stratégie d’entreprise qui sera dispensé en alternance les jeudi et vendredi sur deux années. Le diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et reconnu par France Compétences. « C’est un master qui s’adresse à différents profils, explique le directeur de l’établissement, certains veulent continuer en marketing, d’autres veulent créer leur entreprise, et il y aura pas mal de choses concernant la gestion et l’entreprenariat ». La plaquette sera diffusée dans les jours qui viennent.

Ceux qui le souhaitent peuvent se rendre au cours Bufflier de 8 heures à midi puis de 13 heures à 17 heures la semaine prochaine. Les personnes qui s’intéressent aux BTS sont invitées à y aller les lundi, mardi et mercredi, tandis que ceux qui souhaitent découvrir le bachelor marketing et le nouveau master sont invités à s’y rendre le jeudi 14 avril. L’établissement se trouve à côté du marché de Papeete, du côté des fleuristes.