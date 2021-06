Le couvre-feu à 23 heures à partir du 9 juin

Un arrêté du Haussariat adapte à la Polynésie le décret national paru il y a quelques heures. Il ne précise pas encore les conditions exactes de reprise des vols avec la métropole, mais assouplit certaines règles de rassemblement et de circulation.

Le Haut-commissaire l’avait annoncé la semaine dernière et l’a confirmé aujourd’hui : les restrictions sanitaires applicables en Polynésie vont évoluer en même temps que les règles nationales. L’arrêté signé par Dominique Sorain, pris en application d’un décret national publié quelques heures plus tôt repousse le couvre-feu d’une heure à partir du 9 juin. L’interdiction de circuler la nuit, en place depuis 22 octobre à Tahiti et Moorea, sera donc en vigueur entre 23 heures et 4 heures du matin, avant une possible levée, là encore dans le sillage des décisions nationales, fin juin.

Certaines limitations des rassemblements et des évènements publics seront assouplies dès le 2 juin, avec notamment une réouverture des salles des fêtes et salles polyvalentes et l’autorisation des pirogues à bringue. Mais la capacité d’accueil des établissements recevant du public restera globalement limitée à 50%, avec la règle « d’une place assise sur deux utilisée » toujours en vigueur.

« Si la vaccination demeure la solution la plus efficace pour sortir de la crise durablement, certaines mesures qui permettent de nous protéger telles que le port du masque dans les centre-villes, les transports et les établissements recevant du public, tout comme l’application des gestes barrières, y compris dans la sphère privée, demeurent toujours indispensables » précise le haussariat dans un communiqué.

Le décret ne précise pas les conditions de la levée des motifs impérieux pour les personnes vaccinées du 9 juin, dont certains points posent encore question. « Un décret complémentaire sera publié dans les prochains jours au Journal officiel de la République française » pour les détailler, explique le haussariat.

CP mesures de sortie progressive de l’état d’urgence sanitaire by CharlieRéné on Scribd