Le Covid a freiné la croissance démographique

L’ISPF a publié le bilan démographique 2021 de la Polynésie. Un bilan marqué par la crise Covid : mortalité en hausse, natalité en légère baisse… Même si le solde naturel de la Polynésie reste positif, l’augmentation de la population est plombée par le solde migratoire : le fenua connait plus de départs que d’arrivées.

279550 . C’est le chiffre de la population polynésienne au 31 décembre 2021 d’après l’ISPF. Dans son dernier bilan démographique, l’institut estime que la population a augmenté de 250 personnes en un an. Très peu, par rapport aux 900 habitants supplémentaires de 2020 et les 1000 de 2019. Le fenua n’avait pas gagné aussi peu d’habitants en un an depuis au moins 40 ans. Le pourquoi de cette quasi-stagnation, tient en un mot : le Covid. Le virus, qui avait relativement épargné la Polynésie en 2020, l’a touché de plein fouet en 2021, notamment à l’occasion de la vague de variant Delta. « Concernant la période d’août et septembre 2021, 923 décès ont été enregistrés, soit 3,7 fois plus que sur les mêmes mois entre 2015 et 2019 » précise l’institut. De quoi faire grimper la mortalité, déjà en hausse constante : 2274 morts dans l’année soit 595 de plus (+ 35%) qu’en 2020. Un chiffre légèrement supérieur aux 515 morts du Covid officiellement comptabilisés par le pays dans le même temps. « Contrairement à certains territoires, la hausse de la mortalité due à la pandémie n’est pas plus marquée chez les plus de 65 ans que chez les autres », précise

l’ISPF.