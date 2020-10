Le Covid débarque aux Gambier

La commune des Gambier a informé ses administrés qu’un premier cas de Covid-19 avait été repéré à Mangareva. Le maire appelle à « limiter les déplacements » et respecter les gestes barrières.

Le tavana des Gambier, Vai Gooding a informé ses administrés qu’un cas de Covid-19 avait été détecté à Mangareva. Une première depuis le début de la crise sanitaire. « Nous appelons la population à ne pas céder à la panique », insiste l’élu, qui rappelle que le cas positif et ses cas contacts ont été isolés. Vu l’éloignement des Gambier de Tahiti – et donc du Taaone – la commune appelle toutefois les habitants à une vigilance toute particulière pour éviter la propagation du virus. « Il est important que chacun d’entre nous applique avec fermeté les gestes barrières et la distanciation », écrit Vai Gooding.

Toute personne présentant des symptômes doit appeler l’infirmerie de Rikitea (40 97 82 16) avant de se rendre sur place.