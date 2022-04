Le Covid disparait peu à peu de Polynésie

Une incidence au plus bas, quasiment plus d’hospitalisations et aucun décès. Les derniers chiffres du Covid montrent que l’épidémie s’éteint peu à peu au fenua. Comme, d’ailleurs, dans la plupart des pays du monde, où Omicron, moins dangereux que les souches précédentes a pris le pas sur les autres variants et où les taux d’immunité – vaccination et contamination cumulées – ont atteint des sommets.

La plateforme Covid va ralentir ses publications de surveillance de l’épidémie. La raison est simple : « la situation épidémiologique et sanitaire de l’épidémie de Covid s’est nettement améliorée sur le territoire et dans le monde » comme elle explique dans son dernier bulletin hebdomadaire, paru ce mercredi. Les chiffres sont en effet plus que rassurants : 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants la semaine passée, contre 2300 au sommet de la vague de variant Omicron et 3200 pendant la crise Delta. Dans le même temps le CHPF n’a connu que 5 hospitalisations Covid, et aucun nouveau décès n’a été recensé.

Bref, après un peu plus de trois mois de vague, l’épidémie s’éteint doucement au fenua. Comme en octobre, à la fin de la crise Delta ? Si une nouvelle vague ne peut être complètement exclue, les épidémiologistes sont plus optimistes. Alors que les variants se succédaient et se croisaient dans le monde en fin d’année dernière, « Omicron BA.2 » représente aujourd’hui 99% des cas. Or, s’il est beaucoup plus contagieux que d’autres souches – ce qui explique qu’il ait pris une telle place – il s’est révélé, comme l’avait prudemment envisagé les chercheurs en fin 2021, beaucoup moins létale : seulement 12 décès au fenua depuis le 15 décembre contre près de 500 pour Delta. D’autre part, l’immunité, mondiale comme locale a largement augmenter, ralentissant la progression du virus et donc la possibilité d’apparition de nouveaux variante. « Notre couverture vaccinale en schéma initial 2 doses est satisfaisante mais encore incomplète car 15% de la population adulte n’a reçu aucune dose, et seulement 44% ont reçu leur rappel », nuance tout de même la plateforme Covid. Même si cette dernière vague massive a permis l’immunisation d’une partie de la population, cette vaccination complémentaire reste nécessaire, et en particulier pour les personnes les plus fragiles ». Les autorités sanitaires l’assurent : « la prudence face à l’infection doit être maintenue, et la surveillance locale et internationale de la pandémie doit se poursuivre ».