Le Covid refait une percée

Le nombre de cas de Covid est en augmentation : 102 cas dépistés la semaine dernière, soit le double de la semaine précédente. Six personnes sont hospitalisées dont une en réanimation. La plateforme Covid-19 a présenté les derniers chiffres ce vendredi, pour inciter la population à la prudence et au rappel vaccinal.

La plateforme Covid-19 de la direction de la Santé a tenu, ce vendredi 25 novembre, une conférence de presse pour faire un point sur la situation épidémiologique, et sur l’importance des gestes barrières, alors qu’une recrudescence de l’épidémie est constatée au Fenua.

Étaient présents pour intervenir, le médecin épidémiologiste, Henri Pierre Mallet, le responsable de la mobilisation communautaire et de la vaccination, Daniel Ponia, et le médecin responsable du bureau de veille sanitaire, André Wattiaux.

Une nouvelle vague est arrivée au fenua

La semaine du 14 novembre a vu le nombre de cas dépistés passer à 102 cas, alors qu’ils n’étaient que 57 la semaine précédente. Et le nombre d’hospitalisations a progressé de 3 à 6, dont une en réanimation. La reprise épidémique en Polynésie est donc confirmée. Le fenua n’échappe donc pas au phénomène constaté autour du monde : une nette diminution des cas et des décès, mais la persistance de vagues récurrentes.

Bien que peu de formes grave se développent, Daniel Ponia a insisté sur l’importance des rappels de vaccinations. Car la couverture vaccinale reste basse : seulement 22% des plus de 60 ans et 26% des plus de 80 ans ont reçu une dose dans les six derniers mois – la durée au-delà de laquelle l’efficacité du vaccin diminue. Les autorités de santé recommandent de maintenir les gestes barrières, par précaution, et particulièrement pour les personnes à risque.