Le Covid s’éloigne, la grippe est toujours là

Le dernier bulletin sanitaire confirme la fin de la vague Covid qui avait été causée ces dernières semaines par le variant XBB1.5. L’épidémie de grippe B s’estompe elle aussi, mais elle est toujours là, pointe l’Arass.

Comme toutes les semaines, l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (Arass) a fait un point sur les risques épidémiologiques au fenua. Et ils étaient plutôt en recul la semaine dernière, notamment du côté du Covid, qui a connu sous l’effet d’un nouveau sous-variant baptisé « XBB1.5 » un net regain d’activité entre la fin février et le début du mois d’avril. Cette vague est désormais terminée, partout au fenua, sauf aux Australes, estiment les épidémiologistes. Le taux d’incidence est retombé à 11 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, trois fois moins qu’il y a un mois, aucune nouvelle hospitalisation n’a été signalée, malgré l’identification d’un cluster à Rapa. « Le rappel vaccinal est toujours recommandé au-delà de 6 mois de la précédente injection pour les personnes les plus à risque de formes sévères » précise l’agence sanitaire.



Décrue aussi, mais moins avancée, du côté de la grippe, qui a, elle, connu un pic saisonnier entre février et mars. « La circulation virale continue de baisser, avec 21 cas testés positifs cette semaine » précise l’Arass, qui compte tout de même 5 nouvelles admissions et un nouveau décès – d’un homme de 72 ans – au cours de la semaine passée.



Vigilance sur la rougeole

Les épidémiologistes profitent également de ce bulletin pour sensibiliser sur la rougeole, « une des maladies infectieuses les plus contagieuses » parmi celles qui sont présentes au fenua. « Avant que la vaccination ne soit introduite en 1963 et qu’elle ne se généralise, on enregistrait tous les 2 à 3 ans d’importantes épidémies qui pouvaient causer environ 2,6 millions de décès par an, rappelle l’Arass. Depuis 2000, on estime que la vaccination antirougeoleuse a évité 20,4 millions de décès, faisant de ce vaccin le meilleur investissement dans la santé publique ». Or les Nations Unies et son agence spécialisée dans l’enfance l’Unicef, constatent avec inquiétude une baisse du taux de vaccination contre la rougeole dans de nombreux pays, probablement dû à la crise Covid. « Le recul de 5% des vaccinations lors de la pandémie s’est traduit par une hausse de 5% de la mortalité infantile » précise le bulletin hebdomadaire. Un constat qui n’épargne pas le Pacifique : les Samoa américaines ont vu l’apparition de cas sporadiques fin mars, et la Polynésie, qui bénéficie jusqu’à présent d’une excellente couverture vaccinale (98,4%) ne veut pas passer par là. Les autorités appellent donc plus que jamais à respecter le calendrier vaccinal des enfants, mais aussi à être vigilant à l’apparition de cas isolés, « en particulier de retour de l’étranger ». « Contactez l’astreinte de veille sanitaire pour tout cas suspect à tester, précise l’Arass. Les caractères ultra-infectieux et facilement évitables par double-vaccination font de la rougeole un alerteur précoce de la situation sanitaire d’un territoire. Dans ce sens, une flambée épidémique de rougeole laisse présager que d’autres maladies, moins infectieuses et donc moins remarquables, vont émerger dans un second temps en bénéficiant d’un contexte vaccinal permissif ».