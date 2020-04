Le cyclone Harold frappe le Vanuatu

Le cyclone Harold, classé en catégorie 5, a touché le nord du Vanuatu ce dimanche (lundi 6 avril sur place). C’est l’île d’Espiritu Santo qui a été touchée la première.

Ce dimanche (lundi à 13 heures en heure locale), le cyclone a touché la côte sud-ouest de l’île d’Espiritu Santo, dans le nord du Vanuatu, zone qui avait été mise en alerte rouge et subissait déjà de fortes pluies et des coupures de courant. À Luganville, la ville principale de l’île et deuxième ville du pays, le maire fait état de destructions et d’évacuation de gens pris dans les inondations. Les communications entre Luganville et le reste de Santo sont coupées.

Harold est classé catégorie 5, la plus élevée, et le service météo du Vanuatu fait état de vents à 215 km/h. Il s’est formé entre les îles Salomon et la Papouasie Nouvelle-Guinée mercredi dernier. Vendredi, aux Salomon, un ferry a coulé dans la tempête, faisant au moins 24 morts. Il a épargné la Nouvelle-Calédonie mais s’est renforcé hier.

L’île principale de Vanuatu, Efate, où est située la capitale Port-Vila était en alerte jaune. Les prévisionnistes météo s’attendent aussi à des dégâts dans la capitale.

Le Vanuatu subit habituellement deux à trois cyclones à chaque saison chaude, avec des dégâts sévères trois à cinq fois par décennie, selon les services météo ni-vanuatu. Cependant, ils sont assez rares si tard dans la saison, janvier et février étant les mois les plus propices à leur survenue. En 2015, le cyclone Pam, de catégorie 5, avait touché directement le Vanuatu, et est considéré comme la pire catastrophe naturelle que le pays ait connu. Seize personnes avaient perdu la vie et 80% des bâtiments et habitations avaient été détruits, ainsi que la quasi totalité des cultures.