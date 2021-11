Le cyclotourisme à la conquête des îles 

Alors que la Ronde tahitienne a été annulée, les cyclistes ont quand même enfourché leur monture de métal à la conquête des îles. Le Vélo-club de Tahiti a organisé, avec un tour opérateur américain, une croisière à bord du paquebot de luxe Star Breeze pour 250 cyclistes, majoritairement américains. Il s’agissait de sillonner les routes des îles Sous-le-Vent tout en faisant du tourisme.

« Un concept inédit en Polynésie » pour l’organisation, et qui a séduit 250 Américains. Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Huahine, Moorea et enfin Tahiti, sur chaque île, le Vélo Club a travaillé conjointement avec les comités touristiques. Chaque île a profité d’un circuit sur-mesure mettant en avant les points touristiques clés, permettant d’allier tourisme et cyclisme.