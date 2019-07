Le défilé du 14 juillet à Papeete

Le traditionnel défilé du 14 juillet a aussi eu lieu en Polynésie, présidé par le secrétaire général du haut-commissariat, Eric Requet, dans l’attente de l’arrivée du nouveau haut-commissaire, Dominique Sorain.

La cérémonie a débuté par une remise de médailles : une légion d’honneur, quatre ordre national du mérite et une médaille militaire. Place ensuite au défilé des troupes à pied d’abord : gendarmerie nationale, RIMaP-P, RSMA, groupement aéronautique militaire, détachement Air 190, groupement de soutien de la base de défense, direction interarmées des réseaux d’infrastructures et des systèmes d’information, direction des infrastructures de la Défense, DSP, centre régional de formation, administration pénitentiaire et sapeurs-pompiers. Près d’une 40 de véhicules ont ensuite descendu l’avenue Pouvana’a. Au total, ce sont 500 agents qui ont défilé pour cette fête nationale en Polynésie.