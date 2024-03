Ce « ropax » de 71 mètres, capable d’accueillir des véhicules, des marchandises et des passagers, devrait bientôt entrer en construction au Vietnam, a annoncé le chantier naval Austal. Commandé par le groupe d’Eugène Degage pour 2 à 3 milliards de francs, il doit remplacer le vénérable Dory, bientôt âgé de 50 ans, sur la desserte de la partie Nord-Ouest des Tuamotu : Ahe, Makatea, Manihi, Rangiroa et Tikehau. Un Dory 2 avait déjà été mis en service, avant de prendre feu et de couler près de Makatea voilà une vingtaine d’années.

C’est le chantier naval Austal qui en a fait l’annonce : le groupe Degage a signé pour la construction d’un nouveau cargo interîles. Un client bien connu pour la société australienne, qui va faire construire ce nouveau bateau dans ses chantiers vietnamiens, puisque le groupe Degage avait déjà commandé à Austal quatre navires, dont le tout récent Apetahi Express. Si la navette des Raromatai est désormais attachée, comme le Tau’ati (ex-Aremiti Ferry), à Tuatea, la partie du groupe qui reste contrôlés par Tuanua Degage après la scission de la SNC, c’est bien son père, Eugène Degage, qui est aux manettes de ce nouveau projet. Il s’agit en fait de remplacer le Dory, goélette qui dessert le Nord-Ouest des Tuamotu et qui est en exploitation depuis 1976.

Preuve que le pays a dû mettre la pression pour obtenir ce renouvellement, la licence d’exploitation du vieux cargo devait s’éteindre le 2 janvier dernier, elle a été renouvelée pour un an seulement – elle le sera probablement de nouveau le temps que la construction du Dory 2 soit terminée. Le groupe, et sa filiale SNC « Agnieray et Cie » avait déjà obtenu en 2020 une licence pour le nouveau bateau : l’arrêté précisait alors que le Dory devrait cesser toute exploitation dès son remplaçant en opération.

Le Dory 2, dont le calendrier de construction n’est à ce stade pas précisé, ne ressemblera pas en tout point à son prédécesseur, avec ses 71 mètres de long (46 pour le Dory), sa « superstructure en alu » portant une coque en acier et surtout son format « ropax ». Comprenez un navire capable de faire rouler des véhicules dans ses ponts intérieurs, mais aussi d’embarquer du fret et des passagers. Austal annonce 140 places assises, 17 membres d’équipage, et une cale principale de 500 mètres carrés pour transporter des conteneurs, palettes et véhicules. Le Dory 2, qui d’après la licence d’exploitation accordée en 2020 devra desservir Ahe, Makatea, Manihi, Rangiroa et Tikehau affiche une vitesse de croisière de 12 nœuds, comme son prédécesseur, mais avec des moteurs plus performants, et donc plus propres.

Il est à noter qu’un autre Dory 2 avait été en service sur cette même ligne. Le navire avait pris feu en 2002 au large de Makatea, sans faire de victime : 28 marins et passagers avaient alors pu être secourues.