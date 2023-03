Le Fabuleux cirque de Samoa, c’est reva !

Le Magic Circus of Samoa a donné le coup d’envoi d’un mois et demi de représentations, ce samedi à Outumaoro. Parents et enfants ont savouré deux heures d’un spectacle donné par des artistes polyvalents de 9 nationalités différentes, visiblement heureux de retrouver leur public polynésien après quatre ans d’absence.

Acrobate, trapéziste, clown, équilibriste, magicien, jongleur : ils savent tout faire, et plus encore, car dans la tradition du cirque ils se chargent aussi du montage du chapiteau, de la technique en coulisses, et même de la vente de porte-clés souvenir. Les 80 membres du Magic Circus of Samoa, dont 20 se produisent sur scène sont de retour à Tahiti où ils se produisent 6 jours par semaine, dont deux fois en matinée. Rien ne manque, ni les costumes à paillettes, ni le goût du risque, ni la précision des gestes, ni le plaisir évident de faire briller les yeux des enfants. Ni bien sur le célèbre Monsieur Loyal, l’imposant Tupa’i Bruno qui est aussi le patron du cirque auquel il apporte le savoir-faire de trois générations : ses parents et ses grands-parents étaient déjà de la partie. Il a construit un spectacle très rythmé, dans lequel pas moins de 22 numéros s’enchaînent « sans blabla », dit-il.

Deux heures de spectacle ponctuées d’un court entr’acte, et qui ont amusé les enfants autant que leurs parents. Les billets sont disponibles sur ticketpacific.pf, dans les 4 magasins Carrefour de Tahiti et à l’accueil de Radio1 à Fare Ute.