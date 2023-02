Le Fabuleux cirque de Samoa prêt à entrer en piste

Le grand chapiteau a déjà pris sa place à Outumaoro, et la troupe s’affaire aux derniers préparatifs pour le « plus grand spectacle du Pacifique ». Le Magic Circus of Samoa commencera ses représentations quotidiennes samedi prochain et pour au moins un mois. Les billets sont d’ores et déjà en vente.

La scène est encore encombrée de spots, câbles et d’outils de chantier, tout le matériel de jonglage, d’équilibre ou de magie n’est pas déballé, mais on peut déjà deviner l’espace où la « magie » du cirque de Samoa aura lieu. Sous le grand chapiteau rouge et jaune, la troupe du cirque s’active aux derniers préparatifs. Car la vingtaine d’artistes originaires d’Ethiopie, du Népal, de Colombie et bien sûr du Pacifique est aussi à l’œuvre pour monter, démonter, préparer le cirque. « On est presque prêt ! s’enthousiasme Tupa’i Bruno, fondateur, patron et Monsieur Loyal du show itinérant qui parcourt l’Océanie et l’océan Indien. Il y a d’autres cirques, dans d’autres pays qui ont le luxe de pouvoir voyager avec des camions, des caravanes, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Nous, on doit mettre tout en conteneurs pour que ça soit plus pratiques, mais ça fait beaucoup plus de boulot pour déballer, reconstruire. Ailleurs, on enfonce les piquets du chapiteau avec un machine, ici on fait tout à la main ».

Et les coups de maillet sur les piquets ont bien été donnés : depuis quelques jours, le drapeau samoan flotte haut sur le plateau d’Outumaoro. « Les gradins, tous les sièges, les rideaux, la scène, tout ça c’est prêt » reprend le présentateur du spectacle. Mais avant que les acrobates, jongleurs, équilibristes et autres clowns ou magiciens, en répétition quand ils n’ont pas d’autres tâches, entrent en piste, il reste tout de même quelques détails à régler. « On va mettre aujourd’hui nos éclairages en place, et on doit finir de travailler sur l’électricité », précise Tupa’i Bruno. Le cirque, qui pour la première fois propose un chapiteau climatisé, a ses propres générateurs mais est aussi branché au réseau électrique public « par sécurité ». D’ailleurs, « on n’attend plus que le rendez-vous avec la commission de sécurité », reprend le tenancier, issu d’une longue lignée de professionnels du cirque, qui ont pratiqué en Europe ou aux Amériques. « D’ici là on fait en sorte que tout soit prêt, et on devrait ouvrir le cirque samedi prochain ».

La grande première de ce spectacle « tout nouveau et plein de surprises » devrait donc avoir lieu le samedi 4 mars. Le Magic Circus of Samoa organisera ensuite des représentations tous les soirs sauf le lundi et proposera même des shows supplémentaires en après-midi pendant les weekends. La troupe, déjà très demandée par le public, restera à Tahiti pendant « au moins un mois », probablement davantage. Pour aller les applaudir, direction la billetterie en ligne, ou rendez vous dans les magasins Carrefour et à l’accueil de vos radios à Fare Ute.