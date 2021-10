Le Fare Natura fête Halloween avec une nocturne

Le Fare Natura, écomusée de Moorea, organise une nocturne le dimanche 31 octobre pour la fête de Halloween. Ouvert de 18 heures à 21h30, l’établissement proposera des ateliers pensés et animés par ses services civiques en médiation scientifique et culturelle, dans lesquels on pourra notamment découvrir des collections prêtées par le Criobe.

Si comme nous certains animaux dorment la nuit, d’autres sont alors en pleine chasse. C’est pour pouvoir les observer que le Fare Natura propose au public sa toute première manifestation nocturne : « Une soirée pour célébrer Halloween au Fare Natura et partir à la découverte des créatures obscures ». Le Fare Natura a ouvert officiellement le 31 juillet et accueilli depuis 2 300 visiteurs.

La première d’une longue série de nocturnes

De 18 heures à 21h30, des ateliers avec une approche artistique, culturelle ou scientifique seront animés par de jeunes intervenants. L’écomusée travaille en effet avec une équipe de services civiques en médiation culturelle et scientifique. D’autre part, le Criobe a prêté des collections qui seront visibles ce soir-là. Les entrées sont au même prix que d’habitude avec la dernière entrée à 20h30. Il est possible d’acheter les entrées en ligne ou sur place, explique Here’iti Vairaaroa, responsable de la communication du Fare Natura.

