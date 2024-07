Le fenua au diapason de Paris 2024 pour l’ouverture des JO

Les Jeux Olympiques ont été officiellement lancés, non seulement à Paris, mais aussi à Tahiti. Au fenua, le Pays, par l’intermédiaire de la cellule Tu’aro Nui, a voulu marquer cet événement par une cérémonie culturelle synchronisée avec celle de l’ouverture des Jeux. Pour l’occasion, ce vendredi, plus de 1 000 personnes ont fait le déplacement jusqu’à la fan zone du parc d’Atimaono à Papara. Au programme : discours, parade olympique et rites traditionnels … de quoi lancer l’épreuve de surf sous les bons auspices du « mana » local.

Ambiance de Paris à Papara. Alors que la capitale française célébrait l’ouverture des Jeux de la XXXIIIe Olympiade de manière grandiose, le Pays, par le biais de la cellule Tu’aro Nui, organisait ce vendredi une cérémonie traditionnelle pour marquer ce moment historique. Pas de grande star de la chanson française sur scène, ni d’effets spéciaux, mais deux heures de festivités dans le cadre naturel du parc d’Atimaono, qui borde le lagon de Papara. Et c’est d’abord du côté du plan d’eau que les organisateurs ont voulu attirer l’attention des quelque mille personnes présentes pour assister à ce moment unique. Les autorités de l’État et du Pays, installées au bord de l’eau, ont ainsi été rejointes par Roniu Tupana-Poareu, maire déléguée de Teahupoo, déposée à terre par une pirogue double au son des to’ere et des pu. Les officiels et les 48 athlètes nt ensuite défilé avant de prendre place.

Union et diversité

La matinée a ensuite été ponctuée par des discours, mais surtout par plusieurs moments forts, dont la cérémonie du sable. Les 21 délégations ont rapporté un peu de sable de leurs plages respectives, qu’elles ont ensuite déposé dans un récipient commun, symbolisant l’unité et la diversité. S’en est suivi la cérémonie traditionnelle du rahiri, qui est venue marquer l’épreuve de surf de son empreinte polynésienne. L’occasion pour Barbara Martins-Nio de souligner que l’organisation de l’épreuve de surf en Polynésie marque l’histoire des Jeux Olympiques, car c’est « la première fois » qu’une épreuve est organisée aussi loin du pays hôte. Quelques images de la cérémonie hexagonale ont aussi été diffusées sur le grand écran installé sur le site. Le public a également pu apprécier, pendant 45 secondes, les quelques images tournées au fenua et diffusées sur écran géant à Paris, mais surtout sur les petits écrans de plus d’un milliard de téléspectateurs à travers le monde. Enfin, cette célébration marque l’inauguration des trois fan zones du fenua, où les habitants pourront suivre les épreuves olympiques et soutenir leurs athlètes dans une ambiance festive et communautaire.