Le festival Faa’iho de la Maison de la culture est reporté

Suite aux déclarations du Haut-commissaire et du président du Pays, le festival Faa’iho qui devait se tenir du 12 au 15 août, est reporté à une date qui reste à déterminer.

Une heure après l’allocution commune de Dominique Sorain et d’Édouard Fritch, la directrice de la Maison de la culture, Hinatea Ariiotima-Ahnne, a diffusé un communiqué qui indique que le festival Faa’iho, initialement prévu du mercredi 12 au samedi 15 août, est « reporté afin de se mettre en parfaite conformité avec les autorités compétentes et ainsi obtenir les autorisations nécessaires à la tenue du festival dans les meilleures conditions sanitaires. »

Le programme du festival Faa’iho comportait notamment les nouveaux spectacles de Hei Tahiti (12 et 13 août) et Tamariki Poerani (14 et 15 août), et les épreuves des Tu’aro Ma’ohi prévues samedi 15 août.