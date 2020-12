Le FIFO 2021 livré à domicile

Depuis 2004 le FIFO ouvre grand ses fenêtres sur le Pacifique à travers des documentaires qui nous font découvrir une Océanie authentique et diverse. Mais l’édition 2021 qui se déroulera du 6 au 14 février sera quelque peu spéciale puisqu’elle sera entièrement dématérialisée, 100% numérique, et ainsi accessible de chez soi.

Du 06 au 14 février, le FIFO proposera une sélection unique de onze films hors-compétition, sept courts-métrages documentaires et dix courts-métrages de fiction. À ceux-là, s’ajoutent neuf films documentaires présentés en compétition à un jury international. Ce jury composé de Luc Jacquet, Alex Lee, Julia Overton, René Boutin, Jacques Navarro-Rovira, Stella Taaroamea et Eliane Koller, aura la lourde tâche de décerner deux prix parmi les neuf films présentés en compétition.

À ces prix s’ajouteront le prix du public qui récompensera le documentaire préféré des spectateurs parmi les films en compétition et hors-compétition et le prix du meilleur court-métrage océanien, désigné par un vote des spectateurs.

L’ édition 2020 sera donc 100% numérique afin que chacun puisse profiter des films de la sélection et du programme de rencontres en toute sécurité, « tous les films seront accessibles en ligne avec plusieurs formules, mais pour l’heure, rien n’a été encore arrêté » explique Miriama Bono, présidente de l’AFIFO, qui estime que de cette manière, « si on perd le côté festif et convivial du festival, cela permettra aux habitants des îles éloignées de bénéficier du festival. »

Si le prix du public est maintenu, reste pour l’heure à finaliser la manière par laquelle les spectateurs derrière leur écran pourront voter. « Le vote du public c’est quelque chose à laquelle on reste attaché, le public pourra voter mais on en saura plus sur les modalités courant du mois de janvier. »

Programme FIFO 2021 by bastia