Le FIFO au musée : À vos pe’ue

Deux soirées gratuites de projections de films primés au FIFO 2020 et 2021 se tiendront à ciel ouvert, le vendredi 12 et samedi 13 novembre prochains dans les jardins du musée de Punaauia. Dans le cadre de l’opération Haere mai initiée par le ministère de la Culture, le Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha et l’association du FIFO, prévoit une relance du monde culturel grâce à ces soirées. Depuis la crise covid, aucune projection hors les murs n’était possible depuis 2020 : ce sera l’occasion pour les familles de découvrir ou redécouvrir les films.

Un écran sera disposé dans le parc du Musée de Tahiti et ses îles, les familles sont invitées à apporter leur pe’ue afin de profiter des films en famille, ce weekend à partir de 17 heures et jusqu’à 21 heures. Les projections se feront dans la limite des places disponibles et dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Miriama Bono, directrice du Musée de Tahiti et des îles, porte également la casquette de directrice de l’association du FIFO, ce qui a facilité l’organisation de cet événement. Ces projections de films font partie d’une opération plus globale nommée Haere Mai, confie la directrice. Concrètement, il s’agit de redonner ses lettres de noblesse à la culture laissée en berne durant la période de crise sanitaire. L’édition Haere mai i te Fifo pe’ue est « une opération qui vise à proposer aux familles, après le confinement et les crises sanitaires que l’on a eues, des événements culturels grand public (…) gratuits », explique-t-elle.



D’une certaine manière, cette action permettra de rattraper le FIFO 2021 qui s’est tenu sur un format numérique uniquement. Ces films n’avaient pas encore bénéficié de projection hors les murs. «On s’est dit qu’on allait prendre le meilleur du FIFO. Et donc c’est tout naturellement que pour les deux soirées on présentera les films primés, donc le prix du public et le grand prix de chaque années, de 2020 et 2021» explique l’organisatrice.

Le ministère de la Culture et Miriama Bono ont d’ailleurs davantage de projets. D’autres manifestation culturelle gratuites et à destination du grand public sont prévues, dont une en décembre prochain.

Le programme des deux soirées est à retrouver ci-dessous :