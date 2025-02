La 22e édition du Fifo a consacré un documentaire australien, The Dark Emu Story, qui remporte le grand prix. Deux prix spéciaux du jury ont été décernés, l’un à Trans and Pregnant (Nouvelle-Zélande), et l’autre à Fièr.e.s (Polynésie française) – qui remporte aussi le prix du public : deux films qui explorent l’identité sexuelle. Deux autres films locaux sont primés : Te Puna Ora, la source de vie, court-métrage de fiction La Cachette. Retrouvez ici les bandes-annonces des films récompensés, qui sont à nouveau projetés ce week-end.

Le jury présidé par le réalisateur Ben Salama a décerné le grand prix de cette édition 2025 du FIFO à The Dark Emu Story. Le film d’Allan Clarke retrace le cheminement de l’écrivain australien Bruce Pascoe, qui a découvert à l’âge adulte ses origines aborigènes. Ses thèses sur les peuples premiers d’Australie affirment que les aborigènes pratiquaient l’agriculture, l’ingénierie et la construction. Le récit colonial qui les présente comme de simples chasseurs-cueilleurs a été utilisé comme un outil politique pour les déposséder, dit Bruce Pascoe. Son travail a suscité une grande controverse en Australie, tour à tour salué et décrié tant par les descendants de colons que par les aborigènes eux-mêmes.

Le jury a décerné deux prix spéciaux du jury, tous deux sur la transidentité. Le premier est Fièr.e.s, la voix du Pacifique, réalisé par Raynald Merienne, déjà récompensé par le prix du public en 2023 pour Motu Haka. Au travers de témoignages, là aussi c’est le récit « mainstream » sur la supposée tolérance de la société pour les personnes transgenre qui est remis en cause. C’est. aussi le prix du public

Le deuxième prix spécial du jury va à Trans and Pregnant, de Ramon Te Wake, l’histoire d’un couple néo-zélandais qui a accueilli son petit garçon en interrompant le traitement à la testostérone de Frankie, assignée femme à la naissance et sur le chemin de la transition. Un parcours médical et émotionnel très particulier, à la fois difficile et révélateur de l’amour dont le couple est entouré.

Le prix Demain-Ananahi est attribué à Te Puna Ora, la source de vie, de Virginie Tetoofa. Le film suit trois femmes de Moorea, de générations différentes mais qui dont l’amour partagé pour leur île et la nature polynésienne fait des résistantes, notamment au projet hôtelier de la plage de Temae.

Le prix du meilleur court-métrage de fiction revient à La Cachette de Nyko PK16, un film sans dialogues sur une petite fille qui fuit l’addiction de sa mère. Enfin le prix du meilleur court-métrage documentaire est décerné à Dear Aloha (Hawaii) de Cris Romento, sur la façon dont le concept de aloha aide la diaspora hawaiienne à faire face aux bouleversements et la perte de sa culture.

La Maison de la Culture consacre cette journée de samedi à la diffusion des films primés, qu’on peut aussi retrouver en ligne sur le site fifotahiti.com