Le Fifo dévoile son programme et ouvre sa billetterie

Le 21e Festival international du film documentaire océanien aura lieu du 2 au 11 février prochain à la Maison de la culture. La billetterie est ouverte dès aujourd’hui aux scolaires et au grand public. Les réservations, ainsi que l’achat des pass pour les projections sur place ou en ligne se font par l’intermédiaire d’un formulaire sur le site internet.

Le programme est disponible en ligne. Au total, 10 films seront présentés en compétition, 13 hors-compétition, 7 courts-métrages documentaires ont été retenus, ainsi que 13 courts-métrages de fiction. Il y a six films polynésiens dans cette sélection, dont William Albert Robinson, la dernière traversée de Paul Manate et Denis Pinson en compétition officielle. Sept prix seront décernés à l’issue du festival.

En plus des projections de documentaires tout au long de la semaine, des ateliers, conférences, échanges sont prévus.

La journée du lundi 5 février sera, comme à l’accoutumée, pensée pour les scolaires à partir de la 6e grâce au partenariat avec le Festival international du film d’éducation (Fife).

Le Fifo entre dans sa troisième décennie avec cette 21e édition. Il est, depuis toujours, « plus qu’un simple festival » comme le rappelle Marie Kops, coordinatrice du programme professionnel. Il est un acteur et un soutien à tous les secteurs. Des rencontres et animations sont mises en place spécialement pour les auteurs, diffuseurs, producteurs, réalisateurs… Cette année, et après dix ans d’absence, pour ces professionnels, le pitch revient !

« Il a un nouveau format. C’est l’Oceania Impact Pitch for Indigenation, on a voulu introduire la notion d’impact, on a lancé les appels à candidature en novembre, sept porteurs de projets ont été retenus, deux de Polynésie et cinq du Pacifique hors Polynésie : Aotearoa, Cook Islands, Vanuatu, Australie. Ils participeront à une semaine de festival, une semaine de training pour être prêts à passer devant le jury. »

La présentation des sept porteurs de projets aura lieu le jeudi 8 février au Petit théâtre devant un parterre de professionnels. La séance est ouverte au grand public.