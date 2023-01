Le FIFO révèle la programmation de sa 20e édition

Le 20e Festival international du fim océanien, qui se tient du 4 au 12 février à la Maison de la culture, a présenté son programme ce matin. Miriama Bono, présidente de l’Afifo qui porte l’organisation du festival, était l’invitée de la rédaction de Radio1 ce mardi pour nous parler de cet événement phare de la culture océanienne.

Vingt ans, le bel âge… créé en 2003 sur une idée, un peu folle à l’époque, de Heremoana Maamaatuaiahutapu et de Wallès Kotra, le FIFO est à présent bien installé dans le paysage international du film documentaire. Non seulement le public est au rendez-vous, mais le festival a fait naître des vocations et des films dans la région, dit Miriama Bono.

Cette floraison de films de la région Pacifique, et leur mise en valeur par le FIFO, a suscité un « réveil des consciences, avec des thématiques qui s’affirment », constate Miriama Bono. Plusieurs soirées illustreront ces thèmes récurrents, avec la projection de films primés au cours des années : devoir de mémoire, nucléaire, environnement, peuples aborigènes, transgenres ou encore éveil des consciences.

Cette 20e édition présente 13 films en compétition, dont un seul de Polynésie française, Motu Haka, le combat des îles Marquises, de Raynald Mérienne, et 12 films hors compétition, parmi lesquels quatre sont des productions locales. C’est le comité de présélection, composé à la fois de professionnels et d’amateurs éclairés, qui détermine dans quelle catégorie placer les films ; Miriama Bono explique que les films en compétition sont ceux qui ont une « résonance universelle » plus forte, et sont ainsi susceptibles de faire rayonner le festival au-delà de son aire géographique.

Dans les films hors compétition, poursuit-elle, « on trouve des films à portée pédagogique plus importante, beaucoup de films d’histoire en général, ou sur l’environnement. Bon, ce n’est pas une science exacte, mais le comité de présélection est souverain. » Le Fifo présentera également une sélection de courts-métrages, une Nuit de la fiction, une projection de Pacifiction d’Albert Serra, en présence de l’équipe locale du film, et le documentaire Les oubliés de l’atome de Suliane Favennec.

Un président du jury atypique pour « un regard neuf »

Le jury du Fifo 2023 est composé de réalisateurs primés lors d’éditions précédentes, et présidé par l’écrivain franco-congolais Alain Mabanckou – une proposition de Wallès Kotra pour apporter un regard neuf sur l’Océanie.

La jeunesse à l’honneur

La création, il y a trois ans, de la plateforme numérique du Fifo lui a conféré une nouvelle dimension, que l’on retrouve dans les ateliers proposés au public scolaire : cette année, c’est une nouveauté, il sera question de créations pour les nouveaux médias, de vlogs et de podcasts. Le Fifo a créé un « jury des 20 ans » composé de 7 jeunes, qui remettra un prix spécial du même nom. Enfin, pour fêter son anniversaire, toutes les projections seront accessibles gratuitement aux jeunes nés en 2003, sur présentation d’une pièce d’identité.

Un marché du film documentaire

Le Fifo a également une dimension « business » importante : plusieurs diffuseurs s’y rencontrent, au premier rang desquels Polynésie La 1ère, partenaire historique. Pour preuve que l’enjeu est de taille, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, sera présente durant tout le Fifo. Polynésie La 1ère prévoit plus de 10 heures de direct télé, radio et Internet, et pour la première fois, la cérémonie de remise des prix sera retransmise en simultané en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. « Vous aurez du mal à rater le Fifo cette année ! » s’exclame Miriama Bono.

Le festival est aussi l’occasion, notamment pour les télévisions des petits pays insulaires aux moyens limités, de nouer des partenariats pour pouvoir eux aussi proposer à leurs téléspectateurs des productions de la région. Le travail de sous-titrage que réalise le Fifo, et qui représente une partie conséquente de son budget, concourt également au rayonnement des films océaniens.