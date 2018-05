Le FIP en mission d’observation pour les territoriales

Le Forum des îles du Pacifique (FIP), dont fait désormais officiellement partie la Polynésie française, mène depuis le 28 avril une mission d’observation des opérations de vote lors des territoriales au fenua. Ce type de mission permet au Forum de garantir la bonne gouvernance, ainsi que le respect de la démocratie et des droits de l’homme dans ses pays membres.

Moins de deux ans après que la Polynésie française ait accédé au statut de « full member » du Forum des îles du Pacifique, la secrétaire générale du Forum, Meg Taylor, a demandé à la France de pouvoir mener une mission d’observation des opérations de vote des élections territoriales en Polynésie française. « L’Etat a répondu favorablement à cette requête en lien avec le gouvernement de la Polynésie française », a précisé le haut-commissariat dans un communiqué diffusé mercredi.

Le but de cette mission est de permettre au Forum « d’agir en tant que source d’analyse indépendante de l’intégrité de la conduite des opérations de vote d’un pays membre », précise le FIP. La mission, composée de quatre membres originaires des îles Marshall, de Papouasie-Nouvelle Guinée et de Fidji, est arrivée le 28 avril sur le territoire. Après des rencontres avec des élus et médias locaux, elle sera présente sur le terrain lors du second tour ce dimanche 6 mai.