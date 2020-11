Le football américain veut se faire une place à Tahiti

Contrairement au football ou encore au basket, le football américain n’est pas un sport collectif historique et populaire au fenua. Malgré tout, ce sport existe bien en Polynésie et il ne cesse de se développer depuis quelques années maintenant. La fédération, les compétitions, les problèmes de logistique, Radio1 vous emmène à la découverte du foot US.

De prime abord, quand on est habitué aux règles de sports européens, les règles de foot US peuvent paraître étonnantes. « Tout d’abord, il faut savoir que le terrain de football américain fait exactement 120 yards (110 mètres). Ces fameuses lignes que l’on retrouve à intervalles réguliers sur tout le terrain sont au nombre de 10, toutes espacées de 10 yards. Ces lignes servent de repères et permettent de savoir où replacer le ballon entre chaque action. À chaque fois qu’une équipe donne le coup d’envoi, le ballon est placé sur la ligne des 30 yards de l’équipe qui engage. C’est le kickoff ! Quand un touchdown (essai) est marqué, l’équipe qui vient de marquer essaye de transformer avec le ballon sur la ligne des 2 yards de l’équipe adverse », explique longuement Teiva Bonno, président de la section football américain d’Excelsior.

Un sport marginal malgré son succès

Il faut remonter au début des années 2000 pour voir les premières traces du football américain en Polynésie. «C’est en suivant des matchs du championnat américain que des passionnés de ce sport ont par la suite commencé à le développer en Polynésie française ». Malgré un certain engouement pour cette discipline, la pratique du football américain reste peu commune en Polynésie. « Depuis quelques années, le football américain a un peu évolué (…) néanmoins, notre sport reste encore marginal en Polynésie (…) Avec environ 210 licenciés sur tout le fenua, le football américain est bien loin des grosses fédérations comme le football, le volley ou le rugby », note Teiva.

Le budget de la fédération est également réduit, d’autres sports collectifs sont davantage valorisés au fenua. De plus, l’arrivée du cycle olympique pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 ne va pas en faveur du football américain. Ce n’est évidemment pas un sport olympique et le budget de la fédération a été diminué de 30% en quelques années. Il est aujourd’hui de 1,5 millions d’euros.

Un problème de formation

Contrairement à d’autres disciplines, il n’y a pas de vrais fiefs de football américain en Polynésie ou même en métropole. « C’est un sport qui est récent et qui est pratiqué à la base par les seniors. Il n’y a pas de formation comme on peut avoir au rugby ou au football notamment », témoigne Teiva. Un des objectifs de la fédération est de motiver les clubs à donner de l’importance à la découverte de ce sport.

« Une exigence à la fois physique et logistique »

C’est peut-être la plus grande particularité de ce sport, son exigence à la fois physique et logistique. « Le football américain est un sport de grand nombre. Il n’est pas possible de le pratiquer à seulement 20 joueurs. » Les contacts répétés, les blessures et la dimension technique obligent les clubs à avoir un effectif d’au moins 40 ou 50 joueurs. « Déplacer une équipe de 40 joueurs avec tous les équipements qui vont avec demande une logistique importante et forcément coûteuse», précise Teiva.

Un championnat amateur et une équipe nationale !

Le championnat de Tahiti existe de manière officielle depuis 2009. La compétition est composée de quatre équipes : Les Ono de Puna’auia, Les Manu Ura de Paea, Les Liona de Papara, L’Excelsior de Papeete (anciennement Toa Oviri). Depuis quelques années, les Ono de Punaauia raflent tous les trophées (7 titres de champion de Tahiti).

Un petit championnat, peu de licenciés…mais la fédération a su mobiliser ses troupes afin de constituer une équipe nationale. C’est le 13 décembre 2016 à l’occasion de la première édition du Festival tahitien du football américain que Tahiti a disputé son premier match officiel. Une rencontre internationale marquée par une lourde défaite 52 à 12 face à l’équipe des Samoa américaines. Autre rencontre marquante pour la sélection, un match amical contre la Nouvelle-Calédonie en 2019. « Le match aller s’est déroulé en 2019 en Nouvelle-Calédonie, on devait les recevoir pour le match retour mais la crise est passée par là », souligne le président de la section football américain d’Excelsior.

À noter que depuis mars et le début de la crise sanitaire, le championnat a été suspendu.