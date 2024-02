Le French Polynesia Master va quitter le fenua

Le navire spécialisé dans les croisière de plongée devrait prendre le large en fin de semaine et connaitre une nouvelle vie en Indonésie. Lancé en 2016, il s’était échoué quatre ans plus tard sur le récif de Kauehi, aux Tuamotu. L’accident avait abouti à l’ouverture d’une instruction toujours pas close pour « pollution et mise en danger de la vie d’autrui ». Raison pour laquelle le French Polynesia Master avait été longtemps immobilisé par la justice : la société thaïlandaise qui en était propriétaire et qui l’a mis en vente l’année dernière, a payé la caution nécessaire pour le libérer.

Après quatre ans de quasi-immobilité sur les quais de Papeete, le French Polynesia Master va enfin larguer les amarres. Ce navire de 42 mètres aux allures de yacht de luxe avait été construit en 2016, pour proposer, au nom de la compagnie thaïlandaise spécialisée Master Liveabords, des « safaris de plongée » dans les eaux du fenua. 13 cabines passagers, 5 pour le staff, des salons et une infirmerie confortablement équipés, un jacuzzi, une salle photo, et surtout un impressionnant « dive deck » qui peut accueillir et préparer jusqu’à 25 plongeurs en même temps… Le concept, déjà bien rodé en Asie du Sud-Est, avait réussi à attirer des passionnés du monde entier vers le fenua… Jusqu’à ce que l’activité connaisse un arrêt abrupt en janvier 2020.

Instruction en cours pour « pollution et mise en danger de la vie d’autrui »

Quelques semaines avant l’explosion de la crise Covid, le bateau, qui embarquait alors 36 personnes, s’était échoué aux abords de la passe d’Arikimatiro, à Kauehi, aux Tuamotu. Après une l’opération de secours, le déséchouement et les vérifications à bord, c’est un feuilleton judiciaire qui a tenu le navire à quai. En mars 2020, la justice avait fait saisir le French Polynesia Master, qui bat pavillon des îles Marshall, dans le cadre d’une enquête préliminaire pour « pollution et mise en danger de la vie d’autrui ». Une information judiciaire avait été ouverte dans la foulée. Comme l’avait appris, à l’époque, Tahiti Infos, les avocats de l’armateur avaient réussi, fin juillet de la même année, à faire invalider la procédure pour vice de forme. Ce qui n’avait pas empêché la justice de garder le bateau immobilisé à Papeete. Les recours du propriétaire devant la cour de cassation, fin 2021 n’y changeront rien.

Toujours de la plongée, mais en Indonésie

L’instruction n’étant toujours pas close, et le tourisme reprenant du poil de la bête au fenua comme en Asie, Master Liveabords s’est finalement décidé à payer la caution à la justice pour « libérer » son bateau. La société l’avait ensuite mis en vente en mai 2023 – « une décision difficile » précisait-elle – sur des sites internationaux d’enchères maritimes. Les repreneurs ne se sont visiblement pas tout de suite bousculés, puisque le bateau, « certifié par le bureau Veritas » apparaissait encore, en novembre, sur des sites spécialisés, au tarifs de 1,5 millions de dollars. En début d’année, le mot avait finalement circulé dans le port de Papeete, où le French Polynesia Master est toujours à quai à côté du Haumana, lui aussi immobile depuis plusieurs années : le navire aurait finalement trouvé preneur.

Pas de confirmation de la part de l’armateur thaïlandais, mais le bateau de plongée va bien quitter le fenua. Et ce sont des employés dépêchés par de Master Liveaboards qui préparent depuis la mi-janvier le navire un brin décati mais toujours rempli de bouteilles de plongées, pour un grand voyage. Direction des chantiers d’Asie pour une rénovation – et probablement un changement de nom – puis vers l’Indonésie, où le bateau devrait désormais être exploité. Le départ, d’abord prévu début février, a été reporté à cause mauvais temps. « Si la météo le permet, on partira lundi », précise un marin.