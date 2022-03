Le golf de Tahiti ouvre ses portes

Du 29 mars au 9 avril le Golf d’Atimaono organise ses journées portes ouvertes. L’occasion de découvrir le site de Papara, et surtout de s’initier gratuitement à cette activité « sportive et familiale ». Les professeurs de golf, qui encadreront des parcours découvertes, insistent : « le golf est une discipline accessible à tous ».

Opération portes ouvertes à Atimaono. Le golf international est bien décidé à se remettre sur le devant de la scène après deux ans de Covid qui ont limité sa fréquentation. La réfection du club house est lancée, la campagne pour attirer davantage de touristes aussi, mais c’est avant tout aux Polynésiens que l’Établissement de gestion et d’aménagement de Teva (Egat), qui gère le site, veut s’adresser. Du 29 mars au 9 avril, ce sera donc le retour des journées d’initiation gratuites et ouvertes à tous. Au programme : découverte des parcours, du matériel, du practice et bien sûr essais de putt et de swing sur les green et fairway de Papara. Le tout encadré par des professeurs et professionnels, comme « Vaka » Kulifatai :

Ces journées sont aussi l’occasion de « montrer le vrai visage du golf ». Car pour Vaka cette activité « à la fois sportive et familiale » souffre de trop nombreux clichés. « C’est un sport accessible à tous, assure le professionnel, ça permet d’être ensemble, dans des grands espaces, de se dépenser en faisant quelque chose d’insolite » :

Des séances gratuites de 2 heures, avec balles et matériel fournies, sont organisées tous les jours entre le 29 mars et le 9 avril, à 8 heures, 10h30 et 14 heures. Chaque session étant limitée à 15 places (à partir de 8 ans) il est préférable de réserver au 87 750 334, sur [email protected] ou sur la page Facebook du golf de Tahiti.