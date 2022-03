Le gouvernement annonce le renforcement du contrôle des prix par la DGAE

Le bilan des opérations de contrôle réalisées en 2021 par la DGAE a été présenté au conseil des ministres ce 16 mars par Yvonnick Raffin. Le ministre des Finances et de l’Économie annonce un renforcement du personnel de la DGAE par quatre équipes pour éviter les abus des commerçants « qui anticipent sur la hausse des prix pour garder leurs marges ».

Alors que l’inflation est déjà présente, à la veille de l’entrée en vigueur de la TVA sociale, la Direction générale des affaires économiques (DGAE) a présenté le bilan de ses opérations de contrôle des prix pour l’année passée. Le ministre des Finances et de l’Économie en a profité pour annoncer ce mercredi un renforcement des équipes pour continuer d’assurer ces contrôles visiblement nécessaires. « Énormément de contrôles, beaucoup de dossiers déposés au parquet, certaines sociétés condamnées » indiquait Yvonnick Raffin. « Il faut avouer que certains commerçants exagèrent, ils anticipent, pour garder leur marge. » Le conseil des ministres indique que « 188 professionnels ont été rappelés à leurs obligations » en termes de règlementation de la marge appliquée aux produits de première nécessité et de grande consommation. Parmi eux « 104 grossistes et détaillants, 72 magasins et 12 importateurs ».

En ce qui concerne la protection du consommateur et le développement de la collaboration interservices, « 13 procès-verbaux, dont 9 pour défaut d’affichage et 4 pour non-respect des règles de publicité » ont été dressés par la DGAE. « 110 professionnels ont été rappelés à leurs obligations. »

Le bilan dénombre « six procédures pour tentative de tromperie adressées au procureur de la République pour mise en vente de pesticides dangereux et interdits et la prolongation des durées de vie sur des denrées alimentaires. Puis quatre PV de contraventions ont été dressés pour mise en vente de denrées périmées ou dans des conditions de conservation non conformes. » Ce qui porte le nombre de professionnels rappelés à l’ordre à 94 sur cette question.

Le ministre assure que les contrôles vont s’intensifier grâce à des renforts de personnels : quatre équipes supplémentaires. « Nous serons intraitables. Les îles ne seront pas épargnées mais nous allons privilégier Tahiti et Moorea où les consommateurs sont concentrés. »