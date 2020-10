Le gouvernement annule tous les évènements culturels et sportifs en présence de public

Pas d’évènement public jusqu’à nouvel ordre, fermeture des salles de la maison de la Culture au moins jusqu’au 16 novembre… Des décisions prises ce vendredi afin « d’agir contre la propagation du virus ». Heremoana Maamaatuaiahutapu affirme son « plein soutien » aux secteurs de la culture et du sport mais le Pays n’a pour l’instant mis sur la table aucune mesure d’aide spécifique.

La présidence et le ministre de la Culture et des sports ont annoncé ce vendredi l’annulation de « toute manifestation culturelle extérieure entrainant la présence de public ». De même, à la suite de la demande du pays d’étendre le couvre-feu à la Polynésie, « les salles et espaces de spectacles de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture (TFTN) seront fermés au public jusqu’au 16 novembre 2020″. Pour Heremoana Maamaatuaiahutapu, cette décision était nécessaire pour protéger « nos matahiapo, nos jeunes, nos familles, nos voisins, nous-mêmes mais bien plus encore pour toute la Polynésie française ».

Parmi les évènements annulés ou ajournés, les quatre représentations restantes de Tere ori au marae Arahurahu, les représentations de Pina’ina’i, mais aussi le 16ème édition du Hura Tapairu, que le ministère de la Culture, il y a quelques jours encore, espérait pouvoir maintenir. « Le séminaire des langues polynésiennes prévu les 26 et 27 novembre 2020 est également reporté à une date ultérieure », précisent les autorités.

Aucun soutien spécifique annoncé

Heremoana Maamaatuaiahutapu tient à » réaffirmer son plein soutien » envers le secteur de la culture et des sports, lui aussi privé de ses manifestations publiques. Mais le Pays n’a pour le moment annoncé aucun soutien spécifique aux professionnels de ces secteurs, déjà durement touchés ces derniers mois. Beaucoup seront encore privés d’activité pendant les six semaines de couvre-feu.

« Les agents de la culture sont d’ores et déjà pleinement mobilisés pour s’assurer de maintenir le lien en imaginant notamment des contenus dématérialisés et adaptés à la situation » précise simplement le communiqué de la présidence. Le ministère de la Culture, lui, espère un redressement rapide de la situation sanitaire pour reprendre les manifestations : « Appliquons les mesures barrières pour permettre à la culture de vivre, soyons toutes et tous vigilants pour que résonnent nos toere, nos rires, nos chants et rayonne notre culture » écrit le ministre.

Avec communiqué.