Tematai Le Gayic, seul candidat Tavini éliminé au premier tour, estime que le Tavini au pouvoir depuis un an a « des questions à se poser », que le gouvernement « doit prendre sa part de responsabilité », et que « l’alliance de circonstance » qui l’a battu de quelques voix est une manifestation du « populisme qui gangrène notre pays ».

Jusqu’à la dernière minute, alors que les employés de la mairie de Papeete chargeaient dans les camions les chapiteaux et les chaises, Tematai Le Gayic et ses proches scrutaient les résultats qui tombaient, à la seule lumière de leur téléphones portables. C’est finalement à douze voix près que le plus jeune député de la République a perdu son siège au premier tour.

« La première fois que le Tavini fait d’aussi bons chiffres à Papeete »

Tematai Le Gayic a d’abord voulu voir le bon côté des choses : « Je voudrais quand même dire que le Tavini Huiraatira a quasiment doublé son nombre de voix dans un premier tour si on regarde les élections de 2022. On était entre 5 et 6 000 et on est entre 10 et 12 000 voix aujourd’hui (12 243 au décompte final, ndr). C’est la première fois que le Tavini fait d’aussi bons chiffres dans la première circonscription, et on le voit à Papeete, ce n’est pas une écrasante victoire des autonomistes. Seconde chose, le Tavini Huiraatira est un seul parti, contre 4 partis qui se sont réunis pour cette élection uniquement. Nous sommes surpris que les électeurs autonomistes aient finalement entendu l’appel de ce rassemblement, malgré que ce rassemblement ait été un rassemblement de circonstance. »

« Un manque de communication, un manque de réactivité » du Tavini au pouvoir

Mais samedi soir, la colère ne semblait pas très loin. Tematai Le Gayic notait aussi qu’un parti qui tient toutes les manettes – gouvernement, assemblée, députés – a des questions à se poser au vu des résultats du premier tour. Et il pointait vers « un manque de communication, un manque de réactivité » qui ont marqué la première année du Tavini au pouvoir.

Il se reprend : « Je ne crois pas que ce soit les guerres intestines… potentielles… au sein du parti, je crois qu’il y a un tout. Là où moi cela m’inquiète, c’est que la Polynésie n’est pas l’exception à la montée du populisme au niveau mondial. »

« Le gouvernement doit prendre sa part de responsabilité »

Il reste des voix à aller chercher au second tour dans les autres circonscriptions, croit Tematai Le Gayic, chez les abstentionnistes qui pour lui sont « des gens attentifs à la situation de notre pays, et c’est la raison pour laquelle je pense que le gouvernement doit prendre sa part de responsabilité, parce qu’il y a des annonces qu’il faut faire s’il souhaite avoir des députés en phase avec la politique du gouvernement. »

« Il n’y a aucun souci entre nous », dit Moetai Brotherson

Dimanche à la réunion du Tavini pour préparer le second tour, Tematai Le Gayic avait retrouvé du poil de la bête et raillait Moerani Frébault, « ce député qui ne sera que pour les Marquises ». Et il a continué de parler de « l’alliance de circonstance » autonomiste. La semaine prochaine, assurait-il à l’assistance, « chacun va retourner chez soi quand il verront qu’ils n’ont pas plus de députés et ils seront divisés pour les communales. »

Moetai Brotherson affichait son flegme habituel face à l’amertume exprimée la veille par Tematai Le Gayic. « Oui, on en a parlé. Il faudra, après la campagne, qu’on ajuste un peu les actions des uns et des autres. On n’est pas dans un ‘blame game’ (un jeu de reproches, ndr), on essaye de tirer les leçons de cette campagne qui a été très inattendue, mais comme vous pouvez le voir il n’y a aucun souci entre nous. »