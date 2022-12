Le gouvernement en visite au Musée de Tahiti et des Îles

Edouard Fritch et une partie du gouvernement se sont rendus ce mardi au Musée de Tahiti et des Îles pour rencontrer Stéphanie Caffarel, responsable des collections océaniennes du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Cette visite a également permis au Gouvernement de constater l’avancement de l’installation des collections du MTI.

Stéphanie Caffarel a convoyé quatre pièces qui seront dévoilées au public pour la réouverture du Musée, annoncée pour début mars 2023. Parmi elles, le fragment de maro’ura, la ceinture sacrée des ari’i, qui a été installée dans la nouvelle salle d’exposition. Trois autres pièces sont prêtées au MTI pour sa réouverture, pour une durée de deux ans : il s’agit d’un penu (pilon) des îles de la Société, d’un taavaha (coiffe de plumes noires) et d’un exceptionnel too mata (aide-mémoire) de l’archipel des Marquises. Cette visite a également permis au Gouvernement de constater l’avancement de l’installation des collections du MTI. Près de six cents pièces vont ainsi être installées durant les prochains mois, dont des prêts du British Museum et du musée d’anthropologie de Cambridge.