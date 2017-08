Le grand format, nouveau rendez-vous du vendredi

Pour cette rentrée, la rédaction de Radio 1 et Tiare FM vous propose un nouveau rendez-vous d’information chaque vendredis midi avec son journal « grand format ». Un journal plus conséquent de 30 minutes, entre 12h et 12h30, avec un reportage sur un sujet d’actualité, un invité en plateau pour une interview d’actualité et un décryptage de la rédaction.

Après quelques éditions pendant les vacances scolaires, le journal « grand format » de la rédaction tiendra désormais sa place chaque vendredis sur la grille d’antenne de Radio 1 et Tiare FM. Et à l’occasion du premier journal grand format de la rentrée, c’est le président de la Polynésie, Edouard Fritch, qui sera l’invité de ce vendredi. L’occasion de revenir sur le projet de ferme aquacole de Hao et sur l’actualité politique générale du moment. Comme d’habitude, le reportage et l’interview du grand format seront à retrouver sur notre site radio1.pf.

Vous pouvez d’ailleurs déjà réécoutez les trois premières éditions du journal grand format.

