Le grand maître Fabien Libiszewski, au fenua pour transmettre la passion des échecs

Invité pour la deuxième fois par Jean-Pierre Cayrou, professeur d’échecs bien connu au fenua, Fabien Libiszewski est en visite en Polynésie. Au programme de ce séjour : une visite aux pensionnaires du village d’enfants SOS de Papara, ainsi que des stages de perfectionnement pour les adultes et les jeunes joueurs souhaitant améliorer leur niveau. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large visant à la création d’une Fédération polynésienne des échecs.

Le grand maître international Fabien Libiszewski est de retour au fenua. Déjà venu en 2019, ce joueur professionnel et entraîneur de renom a une mission bien précise : partager sa passion des échecs avec les jeunes et les amateurs locaux. Lors de son premier séjour il y a six ans, il avait déjà eu l’occasion de rencontrer les joueurs polynésiens et d’animer des stages d’initiation dans les écoles. Cette année, son programme s’inscrit dans cette même dynamique tournée vers la jeunesse. « C’est toujours un plaisir d’enseigner aux jeunes, ça leur apprend certaines vertus. Ça fait réfléchir, ça fait travailler la concentration, la patience, ça amène plein de choses », explique-t-il. L’une de ses interventions aura lieu au village SOS enfants de Papara, où il souhaite donner aux jeunes « un peu de rêve et de confiance en eux ».

Des tournois pour créer une émulation

Durant son séjour il proposera aussi des sessions de perfectionnement pour les adultes et les jeunes compétiteurs, avec pour objectif d’élever le niveau général du jeu en Polynésie. La difficulté, selon lui, c’est qu’il faut arriver à voyager « pour affronter d’autres joueurs et pouvoir se mesurer ». Il évoque notamment la création « d’un pôle avec des tournois, pour qu’il y ait plus de compétition et que ça crée une émulation ». Pour lui, le fenua dispose de ce tout ce qu’il faut pour performer : « il y a la passion ici, il y a les outils et évidemment, après, il faut travailler pour essayer d’atteindre l’excellence et le haut niveau. Mais c’est comme toutes les disciplines, j’ai envie de dire, si on a envie d’être, je ne sais pas, un joueur de tennis professionnel, il faut faire du tennis tous les jours, du physique, du renforcement musculaire. Ce n’est pas en allant jouer une fois par semaine ou une fois par mois qu’on y arrive. »

Un discours qui va dans le sens de son hôte Jean-Pierre Cayrou, professeur d’échecs et président de l’association Peremana, qui œuvre depuis plusieurs années à la promotion et au développement de la pratique et de l’enseignement du jeu d’échecs en milieu scolaire, et qui ambitionne de créer une Fédération polynésienne des échecs. Dans ce cadre-là, il recevra d’ailleurs mi-mars le vice-président de la Fédération internationale, Nigel Short, numéro trois mondial. Objectif: réussir à inscrire le fenua à des épreuves au niveau de l’Océanie. Il parle des Jeux du Pacifique et même d’Olympiades, précisant tout de même qu’ « on ne risque pas de devenir champion du monde du jour au lendemain, vu le niveau. Mais c’est une finalité, c’est un objectif, ça fait rêver, c’est une expérience, c’est des moments de bonheur et je crois… C’est un peu comme ce que disait Michel Bourez avec le surf, c’est en s’ouvrant vers l’extérieur qu’on devine la potentialité des joueurs. Et c’est comme ça qu’on progresse. »