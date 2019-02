Le Grand théâtre accueille « La folle histoire de France »

La pièce de théâtre « La folle histoire de France » sera vendredi soir sur les planches du Grand théâtre. Deux comédiens se jouent des épisodes classiques de l’histoire de leur pays.

« Cette pièce est une heure de colle. Les spectateurs sont des élèves. Rémy est le cancre et moi je suis le prof », raconte Nicolas Pierre au sujet de « La folle histoire de France ». Une pièce de théâtre de la compagnie Terrence et Malik. La pièce est programmée par PACL Events vendredi 1er mars à 19h30 au grand théâtre de la Maison de la culture à Papeete. Les deux comédiens, Nicolas Pierre et Rémy Goutalier, revisitent l’histoire de France en s’amusant.

Nicolas Pierre et Rémy Goutalier passent en revue les épisodes classiques : la bataille de Marignan, la guerre de cent ans, la Révolution française… Et un épisode qui les a marqués, l’exécution du régicide d’Henry IV, François Ravaillac, en 1610.

« La folle histoire de France », vendredi 1er mars à 19h30 au grand théâtre. Billets en vente à Carrefour, Radio 1 et sur ticket-pacific.pf.