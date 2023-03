Le Grand théâtre se fait hypnotiser ce vendredi

Trois hypnotiseurs, trois spécialités, et des performances aussi troublantes qu’époustouflantes. Le spectacle « Les Hypnotiseurs – Hors limite 2.0 », qui a connu le succès en métropole, débarque demain soir à la Maison de la Culture, et promet du rire autant que de la pédagogie : « ceux qui ont peur de l’hypnose ou n’y croient pas » ressortent conquis, promet le dynamique trio.



Ils s’appellent Sébastien Pino Mata, Xavier Clausse et Édouard Chéron et depuis 2017 ils sont sur scène « Les hypnotiseurs », un trio qui débarque au fenua avec Rideau rouge Tahiti ce vendredi, pour présenter « Hors limite 2.0 ». Un show qui a déjà fait grand bruit en métropole, entre autres grâce à l’alchimie trouvée entre ces trois spécialistes. Édouard le thérapeute, qui entre deux explications sur l’hypnose, science parfaitement explicable plus que magie, promet d’aider à arrêter de fumer tous les accros à la cigarette de la salle ; Xavier, qui va au contact du public, fait monter sur scène, et fait de l’hypnose « sans les gants » ; et Sébastien, l’ange gardien de la bande, qui va « s’assurer du bien-être de chacun » et accompagnera « tout le monde dans cet état ».

Il y en aura pour tous les goûts dans ce show d’une heure et demie. Le trio veut de faire la démonstration de la puissance de l’hypnose sur les « performances sportives », sur « la confiance en soi », sur la santé aussi pourquoi pas, le tout dans un habillage rythmé. Et innovant : preuve que le spectacle « repousse les limites », certains membres du public seront hypnotisés par un hologramme. Des moments « époustouflants » donc, beaucoup de rires, promettent les organisateurs, mais aussi de la pédagogie. « Partout où on passe, on a des gens qui ne connaissent pas l’hypnose, en ont peur ou n’y croient pas, note Sébastien Pino Mata. Et ce qui est assez rigolo, c’est que les gens en sortant du spectacle y croient et se rendent compte que c’est quelque chose qui peut être très positif. Alors ils commencent à s’y intéresser et à approfondir le sujet ».

Précision utile du trio : tout le monde reste libre dans l’assistance, ceux qui ne le désirent pas ne seront pas hypnotisés. « Tout le monde est réceptif mais ça marche seulement sur ceux qui sont volontaires », voilà le message. Rendez vous donc ce vendredi soir au Grand théâtre.