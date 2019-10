Le groupe Gondwana en première partie de Kassav’

C’est le groupe Gondwana qui aura la chance de se produire en première partie du mythique groupe Kassav’ le 18 octobre prochain place To’ata. Une première sur la plus grande scène de Tahiti pour ces quatre musiciens.

Le groupe Gondwana ne regrette surement pas d’avoir pris son courage à deux mains. En effet quand l’annonce de la venue du groupe Kassav’ est tombée, Moana, l’un des 4 membres du groupe, a tout de suite pensé à contacter SA Productions pour une éventuelle première partie. Jackpot ! La production a accepté. Et voilà Gondwana embarqué dans l’aventure Kassav’.

Ce groupe, composé de Nathanza aux percussions, Vincent au saxo, à la flute, aux percussions, Kevin à la basse et Moana au ukulele, tous au chant, s’est créé il y a trois ans. D’abord simple rassemblement de musiciens passionnés de « musique noire bien rythmée d’Afrique, d’Amérique du sud ou des Caraïbes » – comme ils l’a décrivent – Gondwana propose maintenant des compositions. Cette première partie est un sacré changement pour ce groupe habitué aux scènes de bar et de restaurant.

Et puis il faut dire que le stress et la joie sont encore plus grands puisqu’il s’agit de Kassav’, que les musiciens écoutent depuis de nombreuses années.

Pour être fin prêt pour le 18 octobre prochain, Gondwana répète régulièrement un set d’une 20ène de minutes. Leurs différents concerts prévus d’ici là leur permettront également d’ajuster leur performance en attendant To’ata.

Pratique :

Les billets pour le concert anniversaire unique de Kassav’ sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.