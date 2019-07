Le groupe Moorea Swing Boys a mis le feu à San Francisco

Le fenua était présent lors de la célébration du 14 juillet à San Francisco, où vivent d’ailleurs 60 000 français, grâce à la troupe Moorea Swing Boys. « C’est vraiment une grande réussite … La Polynésie c’est la porte d’à côté donc on promeut beaucoup cette destination » a affirmé le consul de France à San Francisco.

Les jeunes de la troupe Moorea Swing Boys n’ont pas chômé lors du Bastille Day à San Francisco. Ils se sont en effet produits trois fois à la place Embarcadero et ont animés des ateliers toute la journée pour représenter au mieux le fenua. Le chef des musiciens Terii Faraire et une danseuse Teanuhe Manutahi n’ont pas été déçus du résultat.

Mais à San Francisco, on ne fait pas ce que l’on veut … Il y a une règlementation, et on doit s’y soumettre. La troupe Moorea Swing Boys a donc dû s’adapter et elle a retiré de son show la danse du feu, et les musiciens qui ont dû baisser la force de frappe sur les pahu et to’ere, comme nous l’explique la responsable des danseuses Cheyenne.

Lors de la célébration de la journée de la Bastille, le soleil était au rendez-vous et certains danseurs se sont même brûlés les pieds sur scène. Mais ils ont tenu le cap et ont gardé le sourire jusqu’au dernier moment.

La troupe Moorea Swing Boys a été invitée à San Francisco par une compagnie aérienne qui est aussi partenaire du Bastille Day comme nous le précise le responsable de la communication à French Bee, Lucas Radondy.

Le consul de France à San Francisco Emmanuel Lebrun-Damiens a rappelé dans son discours que 60 000 français vivaient à San Francisco. Il était d’ailleurs satisfait de voir autant de monde « célébrer la vie française à San Francisco. On n’avait pas eu autant de monde les années précédentes, c’est vraiment une grande réussite ». Le consul a aussi rappelé que la communauté française était présente à San Francisco depuis la création de la ville, notamment au moment de la ruée vers l’or. « Les français étaient très forts dans tout ce qui est les hôtels, les restaurants, les magasins et tout ce qui était des loisirs. Certains français sont des descendants de ceux qui sont venus créer la ville ». Le consul Emmanuel Lebrun-Damiens a aussi précisé que de plus en plus d’habitants du Pacifique venaient s’installer à San Francisco.

Cet évènement n’a pas été si facile à organiser comme l’explique la présidente de l’association français du monde à San Francisco Yvette Halom.