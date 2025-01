Le Hawaiki Nui 2 est à l’eau

Le chantier naval de la société hollandaise Royal Bodewes donne des nouvelles la future goélette de la SNP, qui assurera la desserte des îles Sous-le-Vent. Elle a été mise à l’eau aux Pays-bas.

Attendu au mois de mars par la compagnie SNP le Hawaiki Nui 2 a été mis à l’eau au Pays-Bas. Construit par la société hollandaise Royal Bodewes, ce roulier de 87 mètres dispose d’une capacité de 1 575 tonnes et est destiné à prendre le relais du Hawaiki Nui, pour le transport de fret entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent. La goélette, qui représente un investissement de près de 3 milliards de francs pour la filiale du groupe Martin (Brasserie de Tahiti), qui exploite aussi le Nukuhau et, depuis 2023, le Hava’i. La date de son arrivée au fenua, après une série de tests, et de sa mise en opération, quoiqu’il arrive avant la fin de l’année d’après sa licence d’exploitation, n’a pas été précisé par la SNP.