Le Heiva i Tahiti 2024 dévoile son programme

La Maison de la culture et ses partenaires ont présenté ce mardi le programme de la 143e édition du Heiva i Tahiti. Du 22 juin au 3 août la Polynésie célébrera sa culture sous toutes ses formes, des sports traditionnels à l’artisanat, en passant bien sûr par les chants et la danse en majesté à To’ata, du 4 au 20 juillet, mais aussi au marae Arahurahu et au musée de tahiti et des îles. La billetterie pour les soirées de concours ouvre ce mercredi matin.

Le Heiva i Tahiti, c’est d’abord la danse et les chants : 20 groupes au total se produiront sur la scène de To’ata entre le 4 et le 20 juillet, sous l’œil aiguisé du président du jury, Matani Kainuku. Il insiste sur l’importance des langues polynésiennes. Les groupes sont prévenus, dit-il : « Si vous dansez et nous voyons que vous ne comprenez rien, nous vous enlèverons des points. »

Cette exigence, il l’étend aux spectateurs, et elle est d’ailleurs rappelée en mot d’ordre sur l’affiche officielle : « fa’atura » (respecter). « Soyez respectueux envers les pupu himene, appuie le vice-président du jury Mike Teissier. Ils font le même travail que les pupu ori ». La Maison de la culture « fait tout pour aider » tous les spectateurs à profiter du spectacle, avec la traduction des textes des chansons qui apparaissent sur les écrans géants.

Les « soirées des podiums », qui rassemblent les gagnants, sont programmées les 19 et 20 juillet. La billetterie pour ces soirées ouvrira le 28 mai à 9 heures. Les groupes non primés se produiront gratuitement le 3 août au Musée de Tahiti et des îles.

Six représentations de O Tahiti E au marae Arahurahu

O Tahiti E, le groupe de Marguerite Lai, donnera durant les weekends de juillet six représentations au marae Arahurahu à Paea. Son spectacle rassemblera 150 artistes et ses codes visuels seront puisés dans l’ensemble des cinq archipels polynésiens. Intitulé Pa’iatua, une cérémonie de présentation des To’o, il fait référence à un ancien rituel où les « enveloppes » des tupuna déifiés étaient renouvelées. Marguerite Lai y voit le symbole d’un renouveau nécessaire.

Marche sur le feu : « Faites-le au moins une fois dans votre vie »

Mais les festivités vont, bien sur, démarrer avant, dès le 22 juin, avec les régates de pirogue à voile à la pointe Vénus, les courses de porteurs de fruits le 11 juillet au parc Paofai, les tu’aro maohi au parc Vairai les 13 et 14 juillet, où l’on verra aussi des sportifs d’autres pays du Pacifique. La marche sur le feu se tiendra au Mahana Park le jeudi 27 juin, date choisie en fonction du calendrier polynésien, et toujours organisé par le tahu’a Raymond Graffe, qui préside ce rituel depuis 1983. Il encourage tout le monde à le faire « au moins une fois dans sa vie » mais rappelle les consignes : ne pas être en période de menstruation, ne pas avoir consommé d’alcool dans la journée, et traverser les pierres brûlantes sans se retourner.

Sports traditionnels et artisanat

Les tu’aro maohi sont aussi de la fête, avec les régates de pirogues à voile à la pointe Vénus le 22 juin, la course des porteurs de fruits le 11 juillet dans les jardins de Paofai, et les jeux traditionnels les 13 et 14 juillet au parc Vairai, qui accueilleront des compétiteurs de plusieurs pays voisins. Sans oublier le va’a, avec le Heiva Va’a Mata’eina’a dont les courses s’échelonneront du 29 juin au 14 juillet, à Mataeia et à Aorai Tini Hau, et où l’on pourra voir des tauati, les pirogues doubles de 6, 12 et 16 rameurs.

Enfin le 35e Heive Rima’i se tiendra au parc expo de Mamao du 27 juin au 14 juillet, avec une centaine d’exposants venus des 5 archipels, et un village d’artisans qui mettra l’accent sur la sculpture sur l’esplanade basse de To’ata.

Le programme intégral des festivités du Heiva est à retrouver ici.