Le Heiva i Tahiti revient en photos

Te Fare Tauhiti Nui organise, à partir de mardi jusqu’au 16 septembre, une exposition photographique autour du thème du Heiva i Tahiti. Une dizaine de photographes présenteront leurs plus beaux clichés des événements de juillet, que les visiteurs pourront s’offrir.

L’association Matareva, Anapa Production, Stéphane Sayeb (Tahiti Zoom), Fabien Chin (Life is Love), Cindie Stinner (Life is Love), Stéphane Mailion, Vaiarii Mailion, Franck Félix, Marie Mou Chi Youk (KZN) et deux photographes de la Maison de la culture exposent leurs plus belles photos du Heiva i Tahiti à partir de mardi à la Maison de la culture. Chaque année, TFTN accrédite plusieurs photographes pour couvrir l’événement, des photos utilisées ensuite pour la promotion de la culture polynésienne, notamment la danse et les chants mais aussi les jeux traditionnels, l’artisanat et le va’a. Les visiteurs pourront donc se replonger dans l’ambiance des fêtes de juillet avec des photos sur le Tū’aro mā’ohi, le Heiva Rima’ī, le Heiva Mata’eina’a Va’a, et bien sûr le concours de chant et de danse place To’ata. « Les passionnés de photo, de danses et chants traditionnels, ou les simples curieux et amoureux de notre belle culture pourront trouver des portraits qui leurs sont chers et espérer repartir avec une très belle photo imprimée en grand format pour embellir leur fare ! » indique l’établissement car effectivement l’exposition est libre et gratuite mais les photos sont à vendre. Un vernissage est organisé mardi à 18h.

• Informations pratiques : Heiva i Tahiti (exposition-vente), du 12 au 16 septembre, de 8h à 17h du mardi au vendredi, et de 8h à 12h le samedi, à la salle Muriāvai de la Maison de la culture. Entrée libre et gratuite.