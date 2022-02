Le Heiva revient le 30 juin à To’ata

23 groupes, dont 11 groupes de danse participeront à cette édition du Heiva i Tahiti, la première en format classique depuis 2019.

Au lendemain de la clôture des dépôts de candidatures, Te Fare Tauhiti Nui a dévoilé la liste des groupes qui comptent participer au prochain Heiva. La maison de la Culture, qui doit encore vérifier chaque dossier, compte 5 troupes inscrites en Hura ava tau et six en Hura tau. S’ajoutent, côté chant, 5 concurrents en Tarava Tahiti, 3 en Tarava Raromata’i et 4 en Tarava Tuha’a Pae… Soit un total de 23 groupes qui souhaitent participer à cette édition 2022, du 30 juin au 23 juillet. Une édition très particulière puisque le Heiva i Tahiti avait dû être annulé en 2020 du fait de la pandémie encore naissante. L’année suivante, devant les incertitudes sanitaires, il avait été remplacé par le festival Tahiti Ti’a mai, dans lequel certains groupes se sont produits à To’ata, mais sans compétition et en n’appliquant pas toutes les règles du Heiva. Grand retour, donc et grand spectacle en perspective.