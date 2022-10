Le jardin de corail de Taha’a libéré de ses algues étouffantes

Un projet de restauration du jardin de corail de Taha’a, financé par une fondation américaine et confié à une entreprise et une association locale, a débuté fin septembre. Ce travail d’un an doit permettre de débarrasser ce site exceptionnel des algues qui l’envahissent petit à petit.

Actuellement, le jardin de corail du motu Tau Tau souffre de déséquilibres écologiques importants conduisant à un développement massif des macroalgues qui, au long terme, peuvent « étouffer » les coraux. Pour leur redonner du souffle, un projet de restauration, financé par la fondation américaine Scintilla et confié à l’entreprise Espace Bleu de Bora Bora, vient d’être lancé. C’est l’équipe du Taha’a By Pearl Resorts, installé sur le motu Tau tau, qui avait accueilli les représentants de la fondation et les avait mis en contact avec l’entreprise ainsi qu’avec l’association Maneoa, elle aussi impliquée dans le projet. L’objectif est de « corriger et de contrôler le développement algal » et d’aboutir à un rétablissement des équilibres biologiques entre espèces. « Les deux algues principales qui étouffent le jardin sont les halimeda (des algues calcaires) et les turbinaria qui sont assez envahissantes, tuant petit à petit le corail qu’elles recouvrent », précise Lucille Sowinski, directrice de l’entreprise Espace bleu.

Cette prolifération est principalement due à l’activité humaine : le tourisme, mais aussi l’augmentation du nombre d’habitants sur les îles. « Cela va forcément avoir un impact sur la qualité de l’eau. Les produits déversés dans l’eau créent des nutriments pour ces algues qui prolifèrent de façon massive. Et par la fréquentation, il y a aussi plus de pollution, des micros pollutions locales qui peuvent alimenter les algues« , explique Lucille Sowinski.

Un premier chantier de restauration a eu lieu du 26 au 30 septembre, et l’opération sera répétée plusieurs fois dans l’année à venir. En complément, l’hôtel tout proche avait organisé une journée de sensibilisation pour ses clients. Un autre évènement, toujours dédié à la protection du corail, doit avoir lieu sur l’île de Taha’a, le 10 octobre.