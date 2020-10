Le jeune homme disparu en baie de Taaone retrouvé mort par les pompiers

D’importants moyens ont été déployés, cet après-midi à Pirae pour retrouver un nageur de 18 ans disparu en milieu de journée. Après plusieurs heures de recherche en mer et depuis les airs dans des conditions difficiles, les plongeurs des pompiers ont retrouvé son corps sans vie.

C’est à 13 heures, ce mercredi que le JRCC de Tahiti a été informé par les pompiers de Pirae de la disparition d’un « jeune adulte » en baie de Taaone, à proximité de la plage. D’après les secouristes, le jeune homme, âgé de 18 ans faisait partie d’un petit groupe de bodyboarders, et il nageait sans planche au moment il a été perdu de vue. D’après ses amis, qui ont prévenu les secours, il aurait plongé et ne serait « jamais remonté ».

En plus des pompiers et de la police municipale, l’hélicoptère Dauphin de la marine nationale et une vedette de la brigade nautique de la gendarmerie ont été envoyés sur place. Les recherches ont été rendus difficile par la pluie, la mer agitée et « une visibilité dans l’eau amoindrie par la présence forte de boues et de déchets en surface » précise le JRCC. Malgré tout, une équipe de cinq plongeurs pompiers, assistés de moyens nautiques et d’équipes de secours à terre, s’est rendue sur place, bientôt assistée par des plongeurs bénévoles. Ce n’est qu’après 17h30 que le corps sans vie du jeune homme a pu être localisé et ramené à terre.